|
Dünya

Gazze'deki hükümet: Beyt Hanun sakinleri su ve gıdadan yoksun

Gazze'deki Filistin Hükümeti, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun sakinlerinin beş gündür su, yiyecek gibi temel yaşam kaynaklarından yoksun şekilde kuşatma altında tutulduğunu açıkladı.

10:05 - 17/05/2024 Cuma
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırıları ve bu saldırıların bölge sakinlerinin insani şartları üzerindeki yansımaları ele alındı.


İsrail askeri araçlarının, Beyt Hanun'dan sızarak bölgeyi kuşatma altına aldığı ve Cibaliya'yı işgal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Beyt Hanun kentindeki binlerce Filistinliden kendilerine onlarca çağrı geldiği, İsrail güçleri tarafından beş gündür uygulanan kuşatma nedeniyle temel yaşam kaynaklarından yoksun oldukları bilgisinin paylaşıldığı vurgulandı.


Şu anda Beyt Hanun'da bulunan binlerce Filistinlinin, Cibaliya'ya başlayan saldırılardan bu yana gıda, su gibi yaşamsal ihtiyaçlardan herhangi birine ulaşamadığı belirtildi.


Beyt Hanun sakinlerinin kentin içinde tamamen kuşatma altında olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca Cibaliya kampının doğu tarafındaki yoğun bombardıman nedeniyle bazılarının yaralandığı ve İsrail'in Beyt Hanun Hastanesini hedef alması nedeniyle bölgede sağlık merkezi olmadığı ifade edildi.



Uluslararası toplum ve yardım kurumlarına çağrı


Gazze'deki hükümet, binlerce kadın ve çocuğun aralarında bulunduğu bölge halkının hayati sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu vurguladı.


Hükümet, uluslararası toplum ve yardım kurumlarına da bölge halkını kurtarmak, kuşatmayı sona erdirmek ve İsrail güçlerinin Cibaliya'da işlediği suçları engellemek için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.


Refah'taki kara saldırılarını 10 Mayıs'ta genişleten İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde de başta Cibaliya bölgesi başka olmak üzere saldırılarını yoğunlaştırdı.


İsrail ordusu, dün Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırılarını genişlettiğini duyurmuş, görgü tanıkları da İsrail askerlerinin kampta "zorla yerinden edilmiş yüzlerce Filistinliyi barınma merkezlerinden Gazze kentinin batısına göçe zorladığını" aktarmıştı.


#Gazze
#Beyt Hanun
#İsrail
43 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Merkez Bankası dolar, faiz ve enflasyon tahmini oranlarını açıkladı