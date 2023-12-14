Gazze'deki tünellere deniz suyu basılıyor mu? İsrailli yetkiliden kaçamak yanıt

İsrail ordusunun herhangi bir yer altı tüneline su basmaya başlayıp başlamadığı veya başlayıp, başlamayacağı tekrar sorulan yetkili, "İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, yakın zamanda tünellere su basmanın iyi bir fikir olduğunu düşündüğü" yönündeki ifadelerini tekrar etti, ancak kesin bir bilgi paylaşmaktan kaçındı.