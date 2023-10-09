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Dünya

Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 900'e ulaştı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın silahlı kanadı el-Kassam Tugayları ve direnişçiler tarafından düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 900'ü geçtiği açıklandı.

20:36 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
İşgalciler 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi katletmişti.

İşgalciler 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi katletmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 157'isi ağır toplam 2616 İsrailli de yaralandı.


Ne olmuştu?


Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı işgalci İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, işgalci İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalcilerin Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.


#Filistin
#işgalci İsrail
#Gazze
23 dakika önce
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