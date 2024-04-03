Gazzeliler insani yardım adı altında aşağılanıyor!

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Platform üyesi Alparslan Aydar yaptığı açıklamada "TBMM'yi Gazze'de yaşanan katliama ortak olan 'yabancı terörist savaşçılar' ile ilgili harekete geçmeye davet ediyoruz. Özellikle ülkemizden savaş suçlarının işlendiği Gazze katliamına katılan İsrail yanlısı yabancı terörist savaşçıların tespiti ve yargılanmalarının sağlanmasını istiyoruz" dedi.