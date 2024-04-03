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Dünya

Gazzeliler insani yardım adı altında aşağılanıyor!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve saldırılar devam ederken, Gazze'nin kuzey bölgelerine insani yardımlar havadan ulaştırıldı. Yardımların paraşütle indirilmesi, insanlık dışı muameleyi bir kez daha gözler önüne serdi.

17:00 - 3/04/2024 Çarşamba
AA
Gazze'ye yine havadan paraşütle insani yardım bırakıldı
Gazze'ye yine havadan paraşütle insani yardım bırakıldı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, uluslararası toplumun gözü önünde yapılan insani yardım adı altındaki insanlık dışı muamelelerle aşağılanmaya devam ediyor.


Gazze şehrinin batısına yine havadan paraşütle insani yardım bırakıldı.



İşgalci İsrail 180 gündür aralıksız saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 975'e yükseldi.


Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece boyu hava, kara ve denizden bölgede çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.


Sağlık Bakanlığı kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Gazze kent merkezindeki Megazi Kampı'nda 'Musa' ailesine ait bir evi bombalaması sonucu onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.


Saldırıda, çevredeki çok sayıda ev de zarar gördü.


Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi ve çevresi de İsrail ordusu tarafından 13 gündür kuşatma altında tutuluyor. İsrail askerleri, bölge sakinlerini infaz ve alıkoyarak veya işkenceyle zorla yerinden etmeye çalışıyor.





#Gazze
#insani yardım
#İsrail
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