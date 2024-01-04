Gazzelileri Kongo’ya sürme planı

İşgalci güç israil’in saldırılarında şu ana kadar Gazze’de 1,9 milyon kişi yerlerinden olmuş durumda. Gazze’ye soykırım gerçekleştirip insanları yurtlarından sürme planlarını “gönüllü göç” şeklinde adlandıran terör devletinin yetkililerinin, çeşitli ülkelerle Gazzelilerin sürgünü için görüşmeler yaptığı belirtildi. Son olarak İsrailli yetkililerin Kongo’yla Filistinlilerin zorunlu göç ettirilmesi için gizli görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Görüşmeler sürüyor

Zman Yisrael gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Kongo’nun “Gazzelileri almaya istekli olacağını” ileri sürerek diğer ülkelerle de bu konuda görüşmeler yapıldığını söyledi. Haberde, Tel Aviv’in görüştüğü ülkenin Kongo Cumhuriyeti mi yoksa Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) mi olduğuna ilişkin detaya yer verilmezken, İsrail’in KDC ile yakın ilişkileri bulunuyor.

Yaşanmaz hale getirecek

İsrail parlamentosu Knesset’te konuşan İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel ise, saldırılar sonrasında “Hamas yönetiminin çökeceğini ve sivil halkın tamamen insani yardıma bağımlı hale geleceğini” ileri sürerek “Hiçbir iş (imkanı) olmayacak ve Gazze’deki tarım arazilerinin yüzde 60’ı güvenlik için tampon bölge haline gelecek” ifadesini kullanmıştı.

Yüzde 70 destekliyor

Daha önce kendisi de Filistinlilerin sürülmesi gerektiğini belirten İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail halkının yüzde 70’nin, Gazzelilerin sözde “gönüllü göçünü” desteklediğini ileri sürdü. İsrail saldırılarıyla yerle bir olan Gazze’de Filistinlilerin gönüllü göçünün insani bir çözüm olduğunu ileri süren Smotrich, bu planın tüm bölge halklarına barış ve refah getireceğini öne sürdü.

İşgalci güç, Gazzelileri göçe zorlamak için bölgeyi tamamen yaşanmaz hale getirmeye de devam ediyor. Likud Partili vekil Moshe Saada, İsrail toplumunda “Gazze Şeridi’nin tamamen yok edilmesine” yönelik çağrıların son zamanlarda yaygınlaştığını, bununda ülkedeki sağ görüşlülerin haklı olduğunu teyit ettiğini söyledi. Saada, “Kibbutzlarda bile ‘onları yok edin’ diyorlar. Benimle siyasi konularda daha önce aynı fikirde olmayan savcılıktaki arkadaşlarım bana ‘Moshe, tüm Gazzelilerin yok edilmesi gerektiği açık’ diyorlar ve bunlar hiç duymadığım ifadeler. Bu da, sağcıların tıpkı Filistin meselesinde olduğu gibi haklı olduğunu kanıtlıyor” şeklinde konuştu.

ABD’ye DE kafa tutuyor

Terör devleti yetkilileri, sürgün planına karşı çıkan destekçileri ABD’nin tepkisine bile tahammül edemiyor. İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, kendisinin Gazze’deki Filistinlilerin yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarını “kışkırtıcı ve sorumsuzca” olarak nitelendiren ABD’yi eleştirdi. Ben-Gvir, “ABD’yi büyük takdir ediyorum ama kusura bakmayın, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz. ABD bizim en iyi dostumuzdur ama her şeyden önce İsrail Devleti için en iyisini yapacağız” dedi.

İngiltere ve AB bile karşı çıktı

İşgal rejiminin ‘göç‘ planına müttefiki niteliğindeki Batı ülkelerinden de tepki geldi. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazzelilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çağrı yapan İsrailli bakanların “sorumsuz ve kışkırtıcı açıklamalarını” şiddetle kınadığını bildirirken, İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki önerileri reddettiğini açıkladı.







