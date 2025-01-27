Gazzelilerin kuzeye dönüşü Ben-Gvir'i sinirlendirdi: "Bu manzara Hamas'ın zaferidir"

Ben-Gvir, Gazze'deki manzarayı Hamas'ın zaferi olarak nitelendirerek hükümete tepki gösterdi.
İsrail'in aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, zorla yerinden edilen Filistinlilerin bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye başlamasına tepki göstererek bunun "Hamas'ın zaferi" olduğu yorumunda bulundu.
Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmesine tepki gösterdi.
Gazze'yi ikiyi ayıran Netzarim Koridoru'nun bu sabah açılarak binlerce Filistinlinin kuzeye geçişine izin verilmesine Ben-Gvir,
"Netzarim'in bu sabah açılması ve binlerce Gazzelinin kuzeye geçmesi Hamas'ın zaferinin ve 'pervasız anlaşmanın' (esir takası) bir başka aşağılayıcı yönünün görüntüleridir."
yorumunu yaptı.
Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıların başında yaptığı, İsrail'in tam zafere kadar saldırılara devam edeceği açıklamasına atıfta bulunan Ben-Gvir,
"Bu tam zafere benzemiyor, bu tam teslimiyet gibi görünüyor."
dedi.
Ben-Gvir ayrıca Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden dönülmesi çağrısı yaptı.
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