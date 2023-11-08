Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapandı: Un satışı yapılamıyor

İşgalci İsrail yönetimi, 7 Ekim’den bu yana ABD ve birçok Batılı ülkenin desteğiyle Gazze'de katliam yapıyor. Tel Aviv, bir yandan da Gazze’nin boşaltılması, Filistinlilerin güneye göç etmesi için sıkça çağrı yapıyor, tahliye için öneri hazırlıyor. Sözde 'terörle mücadele' adı altında okul, hastane vurarak doğrudan sivilleri hedef alan İsrail'in asıl planı Filistinlileri, Mısır, Ürdün ve Irak topraklarına sürmek ve Gazze topraklarına tamamen çökmek... Geçmişte yaşananlar ve son dönemde yapılan hamle ve açıklamalar İsrail'in bu nihai hedefini bir kez daha gözler önüne seriyor.