Gazze'nin kuzeyini boşaltacak!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eylül ayı başında Giora Eiland öncülüğündeki bir grup emekli general tarafından sunulan Gazze'nin kuzey bölgelerini kent merkezi dahil tamamen insansızlaştıracak planı değerlendirmeye alacağını bildirdi. İsrailli yetkililerin CNN'e verdiği bilgiye göre, önceki gün düzenlenen Küçültülmüş Güvenlik Kabinesi (Savaş Kabinesi) toplantısında konuşan Netanyahu, "Generallerin sunduğu plan üzerinde çalışıyoruz, ancak başka planlarımız da var. Hamas'ı tamamen çökertmekte kararlıyız" dedi. Eiland'ın sunduğu plan, Gazze'nin orta kesiminde İsrail ordusunun mevzilendiği Natasarim Hattı'ndan kuzeye doğru Gazze kent merkezinin yanı sıra, Cibaliye Kampı, Beyt Lahiya ve El-Şati Kampı'nı içeriyor. Emekli General Giora Eiland tarafından, bir grup emekli generalle birlikte sunulan plan eylül ayı başında Haaretz gazetesi tarafından yayınlanmıştı.

Gazete'nin verdiği bilgiye göre, Eiland'ın planı Hamas savaşçılarının kuşatma altına alınarak aç bırakılması yoluyla ellerindeki 101 esiri teslim etmeye mecbur kalmaya zorlanması için Natasarim Hattı'ndan kuzeye doğru tüm bölgeye sıkı bir kuşatma uygulanması öngörülüyor. Bölgede tam olarak kaç sivilin bulunduğuna dair kesin rakam bulunmazken resmi rakamlar, 300 ila 400 bin arası bir sivil nüfusun hala bölgede bulunduğunu ifade ediyor. Planın uygulanması halinde bölgeye hiçbir şekilde gıda ve insani yardım ulaştırılmasına izin verilmeyecek. Bu da sivillerin açlığa terk edilmesi anlamına gelecek. Haaretz'e göre, planı hükümete sunan Giora Eiland, "Bölgedeki sivillerin büyük kısmı tahliye edilmişti. Geriye 300 binden bira fazla sivil kaldı. Onlara açılacak güvenli koridorlardan bölgeyi terk etmeleri için bir hafta süre verilmeli ve ardından tam kuşatma başlamalı. Bölgeyi terk edenler gıdaya erişebilecek, etmeyenler aç kalacak" ifadelerini kullandı. CNN'de yer alan bilgiye göre ise Netanyahu, Eiland tarafından sunulan planı uygulamaya koymayı değerlendirdiklerini dile getirdiği Savaş Kabinesi toplantısında, planın başarıya ulaşması halinde bölgenin "Askeri yönetimle" idare edilmemesi gerektiğini ve Filsitin Yönetimine devredilemeyeceğini de söyledi. Durum böyleyken Gazze'nin akıbetinin ne olacağına dair İsrail tarafının herhangi bir planlaması olmadığının da görüldüğü kaydedildi.