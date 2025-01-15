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Gazze’nin yeniden imarı seneler sürecek: 80 milyar dolar yatırım gerekiyor

Gazze’nin yeniden imarı seneler sürecek: 80 milyar dolar yatırım gerekiyor

12:5915/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gazze'nin yeniden imar edilmesi için İsrail'in bölgeye getirilen malzemelerin girişini engellemesi büyük önem taşıyor.
Gazze'nin yeniden imar edilmesi için İsrail'in bölgeye getirilen malzemelerin girişini engellemesi büyük önem taşıyor.

Katil İsrail’in harap ettiği Gazze’nin yeniden inşa edilmesi için yaklaşık 80 milyar dolara ihtiyaç var. Yıllarca sürmesi beklenen yeniden imar çalışmalarının ilk adımında acil yardımlar var.

Siyonist İsrail’in saldırılarıyla taş üstünde taş bırakmadığı Gazze’de ateşkes an meselesi. Gazze’de, yeniden inşa çalışmaları için büyük desteğe ihtiyaç var. Sivil Toplum Kuruluşları Ağı Başkanı Muhsin Ebu Ramazan, bölgenin yeniden imar edilme maliyetini açıkladı.

80 milyar dolar yatırım gerekiyor

Siyonist İsrail’in Gazze’nin yüzde 80’inin yıktığını söyleyen Muhsin Ebu Ramazan,
"Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının 60-80 milyar dolar arasında yatırıma ve 6 ile 8 yıllık bir zaman dilimi gerektirdiği tahmin ediliyor. Bu da mali desteğin varlığına ve malzemelerin engelsiz girişine bağlı."
dedi.

Yeniden inşa birkaç aşamadan oluşuyor

Muhsin Ebu Ramazan,
"Gazze'nin yeniden inşası, acil yardımlar (barınma, gıda, ilaç temini), erken iyileşme, altyapının kısmi rehabilitasyonu ve yeniden tam inşayı içeren birkaç aşamadan oluşuyor. Bu süreç, yeni mühendislik planlarına ihtiyaç duyuyor. Acil yardım ve erken iyileşme, derhal müdahale gerektiriyor ve tahminlere göre en az iki yıl sürecek."
dedi.





#Gazze
#İsrail
#Filistin

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