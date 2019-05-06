Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya "Gazzeye saldırıları durdurabilecek girişimleri memnuniyetle karşılarız"
ORTADOĞU

"Gazze'ye saldırıları durdurabilecek girişimleri memnuniyetle karşılarız"

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmaya yönelik tüm girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmaya yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ramallah'taki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak Birleşmiş Milletlere (BM) "bu saldırıların durması, tekrarının önlenmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için harekete geçme" çağrısında bulundu.

Iştiyye, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmak için gerçekleştirilebilecek her türlü girişimi memnuniyetle karşılarız." dedi.

"Uluslararası toplumun saldırılarda hayatını kaybeden çocuk fotoğraflarını görüp sessiz ve tarafsız kalması mümkün değil." diyen Iştiyye, Filistin hükümetinin halka hizmet için tüm imkanlarını kullandığına işaret ederek, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım göndereceklerini söyledi.

  • İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hafta sonu düzenlediği saldırılarda 2'si hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü.

Yerel basın, bu sabah erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

İsrail ile Gazze arasındaki gerginlik

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda Anadolu Ajansının ofisinin bulunduğu bina da yıkılmıştı.

İsrail'in Gazze'deki katliamı büyüyor: 23 şehit
DÜNYA
İsrail'in Gazze'deki katliamı büyüyor: 23 şehit

Netanyahu: Gazze'ye saldırılar devam edecek
DÜNYA
Netanyahu: Gazze'ye saldırılar devam edecek

İsrail Gazze'de AA binasını vurdu
DÜNYA
İsrail Gazze'de AA binasını vurdu

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 şehit
DÜNYA
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 şehit
10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin merak edilenleri.
ABDnin silahlarıTürk askerine çevrildi

ABD'nin silahları
Türk askerine çevrildi

Türk askerine ABD-İsrail yapımı silahlarla saldırıyorlar.
Talep patladı

Talep patladı

Sivas'ta dünyaca ünlü filmden esinlenilerek yapıldı.
Esed mutabakatı hiçe saydı

Esed mutabakatı hiçe saydı

​İki stratejik bölge rejim güçleri tarafından ele geçirildi.
Çözüm süreci<br>diye bir şey yok

Çözüm süreci
diye bir şey yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar.
Vekalet edecek

Vekalet edecek

İBB Başkan Vekilliğine Vali Yerlikaya görevlendirildi.
Patlatma<br>testine girecek

Patlatma
testine girecek

​Yüzde 100'e yakın yerli imkanlarla geliştirildi.

'Can suyu' oldular

'Can suyu' oldular

​Üç arkadaş 'susuz tarıma' karşı çözüm üretti.
2 Haziran yerine <br>neden 23 Haziran

2 Haziran yerine
neden 23 Haziran

​İstanbul seçimlerinin iptal olmasının ardından dikkat çeken tarih.
İrade gasbını görmezden gelemeyiz

İrade gasbını görmezden gelemeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın iptal kararını yorumladı.
S-400 eğitimi başlıyor

S-400 eğitimi başlıyor

​Türk askerleri eğitim için Rusya'ya gidecek.
Bir kavanoz<br>bal verip aldılar

Bir kavanoz
bal verip aldılar

Rus yapımı 1984 model aracı görenler inanamıyor.
Arakanlıların ümidi<br>Türk Sahra Hastanesi

Arakanlıların ümidi
Türk Sahra Hastanesi

Hastaların başka ülkelerde tedavisine izin verilmiyor.
Diyarbakır'da PKK'ya darbe: <br>3 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya darbe:
3 sığınak imha edildi

​Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde operasyon sürüyor.
Dev takip

Dev takip

Premier Lig devi Abdülkadir ve Yusuf'u izledi.
İstanbul’da yeniden seçim

İstanbul’da yeniden seçim

YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline karar verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.