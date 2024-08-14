Gazze'yi savunan ünlü piyanist Jayson Gillham'ın konserine 'İsrail' engeli: Siyonist lobi iptal ettirdi

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, tarihe kara leke olarak geçen birçok katliam yaptı. Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 39 bin 929'a yükseldi.