Dünya Geceyi arabada geçiriyor DEAŞlı teröristin tampon bölgede 3 günü
AVRUPA

Geceyi arabada geçiriyor: DEAŞ’lı teröristin ‘tampon’ bölgede 3. günü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’nda yakalanarak, Pazartesi günü Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan’ın kabul etmediği DEAŞ’lı Muhammad Darwis B.’nin tampon bölgedeki üçüncü gününde bekleyişi sürüyor.

Haber Merkezi İHA
Tampon bölge.
Tampon bölge.

Edirne’de, Yunanistan’ın kabul etmediği DEAŞ’lının Pazarkule Sınır Kapısı’nda, tampon bölgede bekleyişi 3. gününde de devam ediyor.

DEAŞ’lı teröristin, geceyi tampon bölgeye çekilen araçta geçirdiği belirtildi.

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Geceyi arabada geçiriyor

Söz konusu DEAŞ’lı Muhammad Darwis B.’nin Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edildi.

  • Söz konusu DEAŞ’lının geceyi tampon bölgeye çekilen araçta geçirdiği ve kendisine gıda takviyesinde bulundu.

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Ürdün uyruklu, ABD pasaportu var

İstanbul Göç İdaresi tarafından Pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne’ye getirilen Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ’lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı’ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye’nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.

Söz konusu DEAŞ’lı teröristin çok iyi derecede Arapça ve İngilizce bildiği iddia edildi.

Muhammad Darwis B.’nin dünden bugüne tampon bölgede bekleyişi sürüyor. Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki güvenlik önlemleri artırılırken, sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlarla gazetecilerin görüntü almaması için kapatıldı.

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