Dünya Genelkurmay Başkanı Güler ABDli mevkidaşı ile telefonda görüştü
BARIŞ PINARI HAREKATI

Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay DeDe Halfhill ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Görüşmede Suriye'deki durum ve iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine değinildi.

Haber Merkezi AA
Yaşar Güler
Yaşar Güler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD’li mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in telefonda Suriye'yi ve ABD-Türkiye iş birliğini görüştükleri bildirildi.


Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, yaptığı açıklamada, iki mevkidaşın telefonda görüştüğünü bildirdi.
Halfhill, Güler ve Milley'in Suriye’deki güvenlik durumunu ve iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini ele aldıklarını duyurdu.

Stratejik ilişkiler değerli

Albay Halfhill, “ABD Türkiye ile ikili stratejik ilişkilere değer veriyor.” ifadelerine yer verdi.

Görüşmenin, gün içinde Ayn el-Arap’taki (Kobani) ABD gözlem noktasına ateş edildiği iddiasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Pentagondan gözlem noktası açıklaması

Pentagon Sözcüsü Albay Navy Capt. Brook DeWalt de Kobani yakınlarındaki ABD gözlem noktasına birkaç yüz metre yakınının TSK pozisyonlarından top atışı altına alındığını iddia etti.
Olayın güvenlik mekanizması alanının dışında ve Türkiye’nin ABD askerlerinin bulunduğunu bildiği bir yerde meydana geldiğini öne süren Albay DeWalt, “Tüm ABD askerleri sağ salim ve yaralı yok. ABD güçleri Kobani’den çekilmedi.” ifadelerini kullandı.
DeWalt, ABD’nin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon yapmasına karşı olduğunu belirterek, "ABD, Türkiye’den savunma faaliyetine yol açacak adımlardan kaçınmasını talep ediyor." ifadelerine yer verdi.

MSB'den iddialara yalanlama

ABD gözlem noktasının yakınlarına Türk topçularınca ateş açıldığı iddia edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ABD gözlem noktalarına ateş ettiği iddialarını yalanlamıştı.
Açıklamada şunlar kaydedilmişti:

  • "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir.”

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin olası yaptırım açıklamalarına tepki: Misliyle karşılık veririz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin olası yaptırım açıklamalarına tepki: Misliyle karşılık veririz
Kaçacak yer yok

Kaçacak yer yok

Tel Abyad ve Rasulayn'da PKK'nın etrafındaki çember daraldı.
Rahat uyu intikamın alınacak

Rahat uyu intikamın alınacak

​PKK'nın şehit ettiği 9 aylık Muhammed son yolculuğuna uğurlandı.
399 teröristetkisiz hale getirildi

399 terörist
etkisiz hale getirildi

​Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.
Devletimizin yanındayız

Devletimizin yanındayız

​Diyarbakır annelerin Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.​
Tel Abyad'da makas kapanıyor

Tel Abyad'da makas kapanıyor

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 3. gününde hızla ilerliyor.
İnsani yardım<br>için 2 yeni kapı

İnsani yardım
için 2 yeni kapı

​Barış Pınarı Harekatı'nın şefkat ayağı başlıyor.
Avrupa açıkta kaldı

Avrupa açıkta kaldı

Küresel güç dengesinde kan kaybı yaşanıyor.
Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Türkiye'ye<br>tam güven

Türkiye'ye
tam güven

Türkiye'de ​turizm 2020'de eski parlak günlerine geri dönecek.
Devletimizin arkasındayız

Devletimizin arkasındayız

​STK'lar Barış Pınarı Harekatı için bir araya geldi.

ABD'ye yaptırım resti

ABD'ye yaptırım resti

​"Yaptırımlara misliyle karşılık vereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır'
Mehmetçik'e <br>selam olsun!

Mehmetçik'e
selam olsun!

Ay-Yıldızlılar '2020' virajını son dakikada döndü.
Teröristlere <br>beddua etti

Teröristlere
beddua etti

Şehit haberini alınca teröristlere kin kustu.
İran camilerinde<br>skandal hutbe

İran camilerinde
skandal hutbe

'Osmanlı rüyası gören Türkler Moğolvarice saldırıyor'
Skandala dayanamadı: <br>Türkiye'ye dönüyor

Skandala dayanamadı:
Türkiye'ye dönüyor

Teröristlerin ağzıyla konuşan kulübüne rest çekti.
Tam isabetle vuruldu

Tam isabetle vuruldu

Teröristlere ait uçaksavar monteli araç imha edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.