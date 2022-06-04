Genelkurmay Başkanlığını bırakıp aday olmuştu: Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanlığına Bayram Begay seçildi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik muhalefetin spekülasyonlarına noktayı koydu: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

Partisinin Ankara Kızılcahamam'daki kampında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iç ve dış meselelerin görüşüldüğünü duyurdu. Türkiye'nin bir diplomasi devleti olduğunu ifade eden Çelik, "Türkiye artık her meselede hem masadadır hem de sahadadır. Sahada ve masada gereken yapılıyor." dedi. Muhalefetin 2023 seçimleri üzerinden yürüttüğü spekülasyonlara da yanıt veren Çelik, "2023 yılında yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.