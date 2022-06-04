Dünya Genelkurmay Başkanlığını bırakıp aday olmuştu Arnavutlukta Cumhurbaşkanlığına Bayram Begay seçildi
AVRUPA

Genelkurmay Başkanlığını bırakıp aday olmuştu: Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanlığına Bayram Begay seçildi

Genelkurmay Başkanlığı görevinden istifa ederek aday Arnavutluk Cumhurbaşkanlığına aday olan Bayram Begay, seçimin dördüncü turu sonucunda zaferi elde etti.

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Haber Merkezi AA
Genelkurmay Başkanlığını bırakıp aday olmuştu: Arnavutlukta Cumhurbaşkanlığına Bayram Begay seçildi
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay

Cumhurbaşkanlığı seçiminin tek adayın olduğu dördüncü turu, Arnavutluk Meclisi'nde düzenlenen oturumda yapıldı.

Başbakan Edi Rama önderliğinde iktidarda bulunan Sosyalist Partisinin (PS) adayı Begay, 140 koltuklu mecliste, 83 milletvekilinin katıldığı oturumda, 78 milletvekilinin desteğini aldı. Milletvekillerinden 4'ü Begay'ı desteklemedi, 1 vekil ise çekimser oy kullandı.

Ana muhalefetteki Demokratik Partinin milletvekilleri oy kullanma sürecine katılmadı.

ARNAVUTLUK'TAKİ SEÇİM SÜRECİ

Bayram Begay, meclis oturumu öncesi genelkurmay başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Meclis Hukuk İşleri, Kamu Yönetimi ve İnsan Hakları Komisyonu, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın, Begay'ın Arnavutluk Genelkurmay Başkanlığı ve silahlı kuvvetlerdeki aktif görevinin sonlandırılmasını öngören kararnameyi imzaladığını duyurdu. Türkiye'de temaslarda bulunan Meta, kararnameyi İstanbul'da imzaladı.

Cumhurbaşkanını belirlemek için meclisteki milletvekillerinin 5'te 3'ünün çoğunluğunun arandığı ilk 3 turda kimse aday olmamıştı.

4'üncü turda ise cumhurbaşkanı adayının seçilmesi için 71 milletvekilinin desteğini alması yeterli sayılıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turu 16 Mayıs, ikinci turu 23 Mayıs, üçüncü turu ise 30 Mayıs'ta yapılmıştı.

Meta'nın görev süresi 24 Temmuz'da sona erecek ve Begay 5 yıllığına Cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

İlir Meta, 28 Nisan 2017'de göreve gelmişti.

BAYRAM BEGAY KİMDİR?

Rrogozhina'da 20 Mart 1967'de dünyaya gelen Begay, Tiran Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinde üst düzey pozisyonlarda görev yapan Begay, son olarak Temmuz 2020'de Arnavutluk Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilmişti.

İngilizce bilen Begay, evli ve iki çocuk babası.

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