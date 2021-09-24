​George Floyd cinayetinden suçlu bulunan polis memuru mahkumiyete itiraz etti ​

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

OYNAT 00:45 George Floyd'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı: Polis öfkeli kalabalığı böyle uzaklaştırdı ABD'nin Minnesota kentinde Goerge Floyd gözaltına alınırken yaşamını yitirmişti. Dünyada ırkçı protestolara neden olan olayın basına yansıyan yeni polis kamerası görüntüleri, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Görüntülerde, olay yerinde bulunan vatandaşlar Floyd'un tepki vermediği, nabzının kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Polisin ise öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

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Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

George Floyd'u 9 dakikadan fazla boynuna diziyle bastırarak öldürmekle suçlanan polis memuru Derek Chauvin geçtiğimiz nisanda 22 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı.

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George Floyd

45 yaşındaki Chauvin'e, mahkumiyetine itiraz etmesi için 25 Haziran'daki mahkûmiyet tarihinden itibaren 90 gün süre verilmişti.

Eski polis memuru Chauvin bu sürenin dolmasına günler kala üçüncü derece cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunması kararını temyiz edeceğini açıkladı.

Dün açıklanan mahkeme belgelerine göre Chauvin, mahkemenin kritik noktalarda yetkisini kötüyü kullandığını iddia ederek mahkemenin ertelenmesi ya da ön duruşma yapılana kadar başka yerde görülmesi talebinin reddedildiğini öne sürdü.

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