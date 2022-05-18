Dünya George Floyd davasında yeni gelişme Polis suçunu kabul etti
AMERİKA

George Floyd davasında yeni gelişme: Polis suçunu kabul etti

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un ensesine dizi ise bastırarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında görev yapan polis memuru Thomas Lane, suçlu olduğunu kabul etti. Lane'in bu itirafına karşılık üç yıl hapis yatacağı öne sürüldü.

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Haber Merkezi AA
George Floyd davasında yeni gelişme: Polis suçunu kabul etti
George Floyd'un öldürülme anı

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin'in, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ölümüne neden olması ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd'un olayla ilgili görüntüleri ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Savcılıkla vardığı anlaşma gereği, Lane hakkında eyalet tarafından açılan 2. derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık suçlamasının düşeceği, buna karşılık olarak da Lane’nin 3 yıl hapis yatmasının beklendiği kaydedildi.

Lane’nin yanında bulunan diğer eski polis memurları siyahi J. Alexander Kueng ve Asya kökenli Tou Thao’nun da aynı suçlamadan haziranda hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Thomas Lane
Thomas Lane

George Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Chauvin'in yanında bulunan 3 eski polis memuru, şubat ayında görevlerini suiistimal etmekten dolayı ölümle sonuçlanan federal sivil hakları ihlal davasında yargılanmıştı.

St. Paul şehrinde görülen ve yaklaşık bir ay süren dava sonunda jüri heyeti, Thao, Kueng ve Lane'nin, Floyd'un sivil haklarını ihlal ettiğine karar vermişti.

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