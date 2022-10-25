Dünya George Floyd davasında yeni gelişme Suçunu kabul etti
AMERİKA

George Floyd davasında yeni gelişme: Suçunu kabul etti

George Floyd'un ölümüne neden olduğu gerekçesi ile yargılanan polis memurlarından biri daha, suçlamaları kabul etti.

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Haber Merkezi Diğer
George Floyd davasında yeni gelişme: Suçunu kabul etti
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ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşanan ve dünyanın gündemine oturan George Floy’un polis şiddetine kurban gitmesine yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan 3 eski polisten biri daha hakkındaki suçlamalarını kabul etti.

“Nefes alamıyorum”

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü belirtilmişti.

Olay, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

3,5 yıl hapis yatmayı kabul etti

Olaya yönelik son gelişmede, J. Alexander Kueng’in, eyalet tarafından açılan davada yargılama için jüri seçiminin yapılacağı bugün, savcıların kendisine yönelik topladığı kanıtları kabul ettiği ve jüri karşısında yargılanma hakkından vazgeçtiği duyuruldu.

Kueng’in, hakkındaki ikinci derece cinayete yardım ve yataklık suçunun düşürülmesi karşılığında 3,5 yıl hapis yatma konusunda anlaştığı kaydedildi.

Savcılığın ve Kueng’in avukatlarının uzlaşma gereği kapanış savunmalarını 17 Ekim’e kadar mahkemeye sunacakları bilgisi paylaşıldı.

“Yalan ve günah”

Kueng’in yanında bulunan eski polis Tou Thao’nun ise bugün yapılacak jüri seçiminden sonra yargılanmasına devam edilecek.

Aynı şekilde ikinci derece cinayete yardım ve yataklık suçundan yargılanacak Thao’nun suçlu bulunması halinde 4 yıl civarında hapis cezası alması bekleniyor.

Thao, sene başında savcıların suçunu kabul etme teklifini “Bu yalan ve günah.” diyerek reddetmişti.

Olaya karışan diğer eski polis memuru Thomas Lane de 18 Mayıs'ta aynı suçlamada savcılarla anlaşarak 3 yıl hapis cezasına razı olmuştu. Kueng, Thao ve Lane ayrıca, 25 Şubat’ta “Floyd'un sivil haklarını ihlal ettikleri” suçlamasıyla yargılandıkları diğer federal davada suçlu bulunmuş, Lane 2,5, Kueng 3, Thao da 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kueng’in de Lane gibi federal ve eyalet davalarında kabul ettiği hapis cezası süresini art arda çekeceği ifade ediliyor.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti. Daha sonra 3 eski polis hakkında federal ve eyalet savcıları tarafından ayrı ayrı dava açılmıştı.

ABD'de George Floyd kararı: Polis suçlu bulundu
DÜNYA
ABD'de George Floyd kararı: Polis suçlu bulundu

'Siyahların Hayatı Değerlidir': George Floyd'un ölümünün üzerinden iki yıl geçti, New York'ta gösteriler düzenleniyor
FOTOĞRAF 16
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ABD'de Mayıs 2020'de ülke tarihinin en önemli olaylarından birini yaşadı. Siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesi büyük protestoların fitilini ateşledi.
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George Floyd'un, beyaz polisin dizinin altında \"nefes alamıyorum\" sözleri, siyahilerin ABD'deki 400 yıllık tarihini özetliyordu.

Polisin, boynuna 9 dakika bastırdığı 46 yaşındaki siyahi hayatını kaybetti.
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Hafızalardan silinmeyecek o görüntülerden sonra ABD'de kıyamet koptu.Yüz binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri, Başkent Washington dahil birçok şehirde hayatı felce uğrattı. Siyahi öfke zaman zaman şiddet ve yağma olaylarına dönüştü.

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Protestolar aralıklarla devam etti

Olayların yaşandığı ana caddeye \"Siyahilerin Hayatı Değerlidir Meydanı\" adı verildi.

Aşırıcılık yanlısı Antifa grubunun da katıldığı protestolar, 3 ay aralıklarla devam etti.

Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin, 2021'deki duruşmada 22 buçuk yıl hapse mahkum edildi.
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New York'ta George Floyd gösterisi
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New York'ta George Floyd gösterisi
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New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
'Siyahların Hayatı Değerlidir': George Floyd'un ölümünün üzerinden iki yıl geçti, New York'ta gösteriler düzenleniyor
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ölümünün üzerinden iki yıl geçti. "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinin üyeleri, Floyd'un ölümünün ikinci yıl dönümünde Manhattan'daki Union Meydanı'nda bir araya gelerek gösteri düzenledi.
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