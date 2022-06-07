Dünya George Floydun ölümüyle suçlanıyorlardı Gelecek yıl yargılanacaklar
AMERİKA

George Floyd'un ölümüyle suçlanıyorlardı: Gelecek yıl yargılanacaklar

George Floyd'un öldürülmesiyle suçlanan iki eski Minneapolis polis memuruna karşı kalan davayı denetleyen yargıç Pazartesi günü, adil yargılanma olasılığını artıracağı umuduyla duruşmanın Ocak ayına ertelenmesine karar verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
George Floydun ölümüyle suçlanıyorlardı: Gelecek yıl yargılanacaklar
Soldan sağa: J. Alexander Kueng, Thomas Lane, Tuo Thao

Tou Thao ve J. Alexander Kueng, Mayıs 2020'de Floyd'un ölümünde hem ikinci derece cinayete hem de ikinci derece adam öldürmeye yardım ve yataklık etmek suçlamasıyla önümüzdeki hafta yargılanacaklardı. Ancak Hennepin İlçe Yargıcı Peter Cahill Pazartesi günü duruşmanın 5 Ocak'a ertelenmesine karar verdi.

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Cahill, davanın geniş çapta tanıtımı nedeniyle talep edilen yer değişikliği için savunma talebini reddetti. Ancak, bağlantılı davalarla ilgili medya raporlarının ve son olayların, önümüzdeki hafta başlaması halinde “haksız bir yargılama için makul bir olasılık” yarattığını söyledi.

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Cahill, Thao ve Keung'un davalı eski Memur Thomas Lane'in 18 Mayıs'taki suçunu kabul ettiğini belirtti. Ayrıca Thao, Kueng ve Lane'in Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekle ilgili federal suçlamalarla ilgili Şubat ayındaki mahkumiyetlerini de aktardı.

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Cahill ayrıca, Floyd'a rağmen Siyahi adamın boynuna diz çöken memur için ikinci derece cinayet mahkumiyeti ve hapis cezasıyla sonuçlanan eski Memur Derek Chauvin'in geçen yılki davasına da başkanlık etti. "Nefes alamıyorum" yalvarışı dünya çapında protestolara ve ırksal adaletsizlik konusunda ulusal bir hesaplaşmaya yol açtı.

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