George Soros: Ukrayna Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir

Macar asıllı ABD'li iş insanı George Soros, dünyanın geleceğine ilişkin felaket tablosu çizdi. Davos'ta konuşan Soros, Ukrayna savaşını, "açık toplumlar ile yükselişte olan Çin ve Rusya gibi kapalı toplumlar arasındaki geniş ölçekli mücadelenin parçası" olarak niteledi.

Üçüncü Dünya Savaşı açıklaması

Ukrayna savaşına işaret eden Soros, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir ve medeniyetimiz bundan sağ çıkamayabilir" dedi.

91 yaşındaki Soros, "Medeniyetimizi korumanın en iyi ve belki de tek yolu, Putin'i bir an önce devirmek. İşin özü bu" ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:22 Ukrayna'da Bayraktar fırtınası devam ediyor: SİHA'lar için özel klip çekildi Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı harekatta 2 ay geride kalırken Bayraktar TB2 SİHA'lar savaşın seyrini değiştirmeye devam ediyor. Ukrayna'da adına şarkılar yazılan TB2 SİHA'lar için bu kez bir klip çekildi. Klipte, Bayraktar saldırılarından görüntüler ve SİHA'ların imha ettiği Rus savaş araçları yer aldı.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Putin zayıfladıkça daha öngörülemez hale geliyor"

Putin'in, saldırının bir hata olduğuna inandığını ve ateşkes görüşmesine hazırlandığını ifade eden Soros, "Ancak ateşkes ulaşılamaz çünkü ona güvenilemez. Putin zayıfladıkça daha öngörülemez hale geliyor" diye konuştu.

Putin'in doğalgazı kapatabileceğini Avrupa Birliği'nin anlaması gerektiğini dile getiren Soros, "Sonucu tahmin edemiyorum ama Ukrayna'nın kesinlikle savaşma şansı var" şeklinde ifadeye yer verdi.

Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı suçlamalar

Reuters'ın haberine göre, Rus lider, ABD'nin Ukrayna'yı NATO'nun genişlemesi yoluyla Rusya'yı tehdit etmek için "kullandığını" ve Moskova'nın Rusça konuşan insanların zulmüne karşı savunmada olduğunu söylüyor.

REKLAM

Ukrayna ve Batılı müttefikleri ise bu gerekçeleri egemen bir ülkeye saldırmak için "temelsiz bahaneler" olarak değerlendiriyor.

"Çin ve Rusya en büyük tehdit"

Öte yandan "Baskıcı rejimler artık yükselişte ve açık toplumlar kuşatma altında" görüşünü paylaşan Amerikalı iş insanı, "Bugün Çin ve Rusya, açık toplum için en büyük tehdidi oluşturuyor" dedi.

Dijital teknoloji ve yapay zekaya değinen Soros, Çin'in bu sayede vatandaşlarının kişisel verilerini toplayarak onları izlediğini söyledi. Pekin yönetimi ise söz konusu iddiayı reddediyor.

DÜNYA Rus ordusunun ağır kaybı: En yüksek rütbeli pilot Ukrayna'da öldürüldü

DÜNYA Kremlin Sözcüsü Peskov istifa eden Rus diplomat hakkında konuştu