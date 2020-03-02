Dünya Gerçek mermili tatbikat Yunanistan göçmen katliamı mı yapacak?
AVRUPA

Gerçek mermili tatbikat: Yunanistan göçmen katliamı mı yapacak?

Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere şiddet uygulayan ve bugün bir genci vurarak öldüren Yunanistan aniden Türkiye sınırında tatbikat yapma kararı aldı. Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros bölgesinde ve Ege Denizi’nde yapılacak askeri tatbikatta gerçek mermilerin kullanılacağı açıklandı. Yunan askerlerin göçmenlerin çok yoğun olarak kullandığı güzergahta hafif ve ağır silahlarını deneyecek olması, "tatbikat görüntüsü ile katliam mı yapacaklar" endişesine neden oldu.

Haber Merkezi AA
Askerler, hafif ve ağır silahlarla atış yapacak.
Askerler, hafif ve ağır silahlarla atış yapacak.

Merkezi İskeçe’de bulunan 4. Kolordu Komutanlığı ve Adalar Yüksek Askeri İç Yönetiminden (ASDEN) yapılan açıklamalarda, bugün Evros bölgesinde 24 saat süreyle Türk-Yunan sınırı boyunca ve Semadirek Adası’ndan Meis Adası'na kadar olan Doğu Ege bölgelerinde askeri tatbikat yapılacağı bildirildi.

İpsala'daki göçmenler Yunanistan'a geçiş için farklı noktalara gidiyor
FOTOĞRAF 14
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Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi.
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Aileleriyle Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan göçmenler, kapının açılmaması üzerine farklı yerlerden geçiş yapmak üzere ayrıldı.
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Geceleri soğuk havada ateş yakarak, ısınmaya çalışan göçmenlerin zorlu bekleyişine çocukların daha fazla dayanamayacağını belirten göçmenler, farklı geçiş noktaları arıyor.
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Geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra geri gönderilen göçmenlerden biri, Yunan askerleri her şeyimizi aldı. Paramızı, kıyafetlerimizi, yiyeceklerimizi aldılar. Çoluk çocuk hepimiz aç kaldık. Bu şekilde daha fazla dayanamayız. Biz dayansak çocuklarımız dayanamaz. Yapacak bir şey yok dedi.
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Göçmenlerin bir kısmı dönüş yolculuğuna hazırlanırken, diğer tarafta ise vazgeçmeyip, bekleyişini sürdürenler olduğu görüldü.
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İpsala Sınır Kapısı önünde bekleyen göçmenlerin bir kısmı, otobüslerle Edirne merkeze gitti.
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Öte yandan sınır kapısında önlem alan polis ekipleri, yüksek ücretlerle göçmenleri taşımak isteyenlere izin vermedi.
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İpsala'daki göçmenler Yunanistan'a geçiş için farklı noktalara gidiyor
Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın bu ülke tarafından kapatılmasının ardından İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önünde bekleyen göçmenlerin bir kısmı, kapının açılmaması üzerine farklı yerlerden geçiş yapmak üzere alandan ayrıldı.
  • Tatbikatlarda gerçek mermilerin kullanılacağı, hafif ve ağır silahlarla atış yapılacağı vurgulanan açıklamalarda, vatandaşlara belirtilen bölgelerde dolaşmamaları çağrısında bulunuldu.

Göçmenleri hiçbir önlem durduramadı
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Göçmenleri hiçbir önlem durduramadı
Göçmenlerin Avrupa'ya geçmemesi için Yunanistan tarafından sınırlarda alınan önlemler işe yaramadı. Sınır kapılarından geçiş yapamayan göçmenlerden bazıları sınırdaki telleri aşıyor, bazıları ise botlarla nehri aşarak sınırları geçerek Yunanistan'a ulaşıyor.

Yunan basınındaki haberlerde, tatbikat kararının dün Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında gerçekleştirilen Savunma ve Dış İlişkiler Konseyinde (KYSEA) alındığı, Yunanistan’ın sınırlarında güvenlik önlemlerini artırdığının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

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