Gerçek mermili tatbikat: Yunanistan göçmen katliamı mı yapacak? Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere şiddet uygulayan ve bugün bir genci vurarak öldüren Yunanistan aniden Türkiye sınırında tatbikat yapma kararı aldı. Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros bölgesinde ve Ege Denizi’nde yapılacak askeri tatbikatta gerçek mermilerin kullanılacağı açıklandı. Yunan askerlerin göçmenlerin çok yoğun olarak kullandığı güzergahta hafif ve ağır silahlarını deneyecek olması, "tatbikat görüntüsü ile katliam mı yapacaklar" endişesine neden oldu.

Haber Merkezi 02 Mart 2020, 15:59 Son Güncelleme: 02 Mart 2020, 16:20 AA