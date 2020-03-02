Gerçek mermili tatbikat: Yunanistan göçmen katliamı mı yapacak?
Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere şiddet uygulayan ve bugün bir genci vurarak öldüren Yunanistan aniden Türkiye sınırında tatbikat yapma kararı aldı. Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros bölgesinde ve Ege Denizi’nde yapılacak askeri tatbikatta gerçek mermilerin kullanılacağı açıklandı. Yunan askerlerin göçmenlerin çok yoğun olarak kullandığı güzergahta hafif ve ağır silahlarını deneyecek olması, "tatbikat görüntüsü ile katliam mı yapacaklar" endişesine neden oldu.
Merkezi İskeçe’de bulunan 4. Kolordu Komutanlığı ve Adalar Yüksek Askeri İç Yönetiminden (ASDEN) yapılan açıklamalarda, bugün Evros bölgesinde 24 saat süreyle Türk-Yunan sınırı boyunca ve Semadirek Adası’ndan Meis Adası'na kadar olan Doğu Ege bölgelerinde askeri tatbikat yapılacağı bildirildi.
Yunan basınındaki haberlerde, tatbikat kararının dün Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında gerçekleştirilen Savunma ve Dış İlişkiler Konseyinde (KYSEA) alındığı, Yunanistan’ın sınırlarında güvenlik önlemlerini artırdığının bir göstergesi olduğu ifade edildi.