Dünya Gerilim artıyor Suudi Prens ABDyi tehdit etti
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Gerilim artıyor: Suudi Prens ABD'yi tehdit etti

Rusya'nın yanında yer almakla suçlanan Suudi Arabistan yönetimi, Washington tarafından sert bir dille eleştirildi. Bunun üzerine Suud Prens, aynı tonda tehditle yanıt verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Gerilim artıyor: Suudi Prens ABDyi tehdit etti
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OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı aldı.

Beyaz Saray'ın tepkisini çeken karar, kasım ayından itibaren uygulanacak.

ABD Başkanı Joe Biden, petrol üretiminin azaltılmasının "sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

Suud Prens: Hepimiz cihadın ürünleriyiz

Bunun üzerine Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kuzeni olduğu belirtilen Prens Saud Al Shaalan, "Batı'ya cevabım: Bu ülkenin ve krallığın varlığına meydan okuyan herkes, hepimiz cihadın ürünleriyiz." dedi.

Washington'a sert mesajlar gönderen Al Shaalan, "Bu mesajım, bizi tehdit edebileceğini düşünen herkese." diye ekledi.

Biden: Sonuçları olacak

Biden, CNN'e verdiği demeçte Riyad'ı işaret ederek, "Rusya ile yaptıklarının bazı sonuçları olacak. Ne düşündüğüme girmeyeceğim ama sonuçları olacak." ifadelerini kullanmıştı.

İki ülke arasındaki gerilimin, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki uzun süredir devam eden güvenlik ittifakının kırılmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Suudi kaynak: Hükümetin görüşlerini yansıtmıyor

Bu arada Fox News'a konuşan Suudi bir kaynak, "Al Shaalan'ın söylemi, hükümetin görüşlerini yansıtmıyor. Videoyu yayınladığı için Prens'e karşı harekete geçme ihtimalleri yüksek." şeklinde konuştu.

"Rusya'ya destek anlamına geliyor"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise önceki gün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

AA'nın aktardığına göre, kararın siyasi olduğu ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılmış ve örgütün en büyük ortağı Suudi Arabistan eleştirilerden en büyük payı almıştı.

Riyad: Moskova'nın yanında yer almakla suçlanmaya şaşırdık

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Suudi Arabistan'ın Moskova'nın yanında yer almakla suçlanmasına şaşırdık. Bu asılsız suçlamaların Ukrayna hükümetinden gelmediğini belirtmekte fayda var.

OPEC+ grubunun kararı tamamen ekonomik gerekçelerle alınmış olsa da bazıları Suudi Arabistan'ı Rusya'nın yanında yer almakla suçladı." demişti.

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