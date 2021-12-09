Gerilim tırmanıyor: Çekya, Polonya-Belarus sınırına 150 asker gönderecek

Çekya'da gelecek haftadan itibaren başbakanlık görevini Petr Fiala'ya devredecek Andrej Babis, basına yaptığı açıklamada, 150 Çek askerin Polonya'ya destek amacıyla gönderilmesi önerisinde bulundu.

Babis, haftaya göreve başlayacak yeni Başbakan Fiala'nın da bu görüşe sıcak baktığını kaydederek Çek askerlerinin doğrudan "göçmenlerle" muhatap olmayacağını, sınır güvenliğinde Polonyalı askerlere destek sağlayacağını bildirdi.

DHA

Askerlerin 6 ay süresince burada hizmet vereceğini aktaran Babis, önerinin meclisin her iki kanadında görüşüldükten sonra yürürlüğe gireceğini sözlerine ekledi.

DÜNYA Avrupa’nın göbeğinde insanlık dramı

İki ülke sınırında yaşananlar

Suriye, Irak gibi çeşitli ülkelerden Avrupa’ya göçme arayışıyla Belarus’tan Polonya’ya geçmeye çalışan binlerce kişinin yaklaşık 3 aylık bekleyişi sürüyor.

Bu ülke ile sınırı olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere AB’li üst düzey yöneticiler, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun "göçmenleri AB içinde istikrarsızlığa yol açmak amacıyla kullandığı" suçlamasında bulunuyor.

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AA

Belarus tarafı ise AB'nin iddialarına karşı çıkarak sınırda toplanan kişilerin hedefinin kendi ülkeleri değil Avrupa'ya geçmek olduğunu savunuyor.

Soğuk hava koşulları ve kötü beslenme nedeniyle iki ülke sınırında bekleyen en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

DHA

DHA

DHA

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