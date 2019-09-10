Dünya Gerilimi arttıran adım Kuzey Kore kısa menzilli füze denedi
ASYA

Gerilimi arttıran adım: Kuzey Kore kısa menzilli füze denedi

Gerilimi arttıran adım: Kuzey Kore kısa menzilli füze denedi

Kuzey Kore, ABD ile bu ayın sonunda nükleer görüşmelere yeşil ışık yakmıştı. Bu konunun hemen ardından Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemesi yaptığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Kuzey Kore'nin nükleer füze denemesi
Kuzey Kore'nin nükleer füze denemesi

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, yerel saatle 06.53 ve 07.12'de başkent Pyongyang'ın 80 kilometre kuzeyinde Güney Pyongan bölgesinde Kaeçon kenti yakınlarından Doğu Denizi'ne doğru iki kısa menzilli füze fırlattı.

  • Her iki füzenin de 330 kilometre kadar yol aldığı belirtilirken, denize düşüp düşmedikleri konusunda bilgi verilmedi.

Güney Kore ve ABD istihbaratının füzelerin türünü araştırdığı belirtildi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, Kuzey Kore'ye bölgede gerilimi artıran bu tür eylemlere derhal son vermesi çağrısında bulunuldu.

Denemelerin ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı yaptığı kaydedildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui dün Washington'ın Pyongyang için kabul edilebilir yeni bir teklifle gelmesi kaydıyla, ülkesinin ABD ile nükleer silahların ortadan kaldırılmasına ilişkin görüşmelere eylül sonunda yeniden başlamaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Choe, "ABD ile eylül sonunda kararlaştırılacak yer ve zamanda karşılıklı oturmaya ve şimdiye kadar müzakere ettiğimiz meseleleri kapsamlı şekilde ele almaya istekliyiz" ifadesini kullanmıştı.

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