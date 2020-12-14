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Dünya Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde yarın yemin edecek
AFRİKA

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde yarın yemin edecek

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde yarın yemin edecek

Gine'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Alpha Conde, yarın düzenlenecek törenle yemin ederek görevine başlayacak. Törene Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

Haber Merkezi AA
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Alpha Conde, yarın düzenlenecek törenle yemin ederek göreve başlayacak. Başkent Konakri'de düzenlenecek yemin törenine, başta Afrika kıtasından olmak üzere 28 ülkeden cumhurbaşkanı ve bakan düzeyinde davetliler katılacak. Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinden de yetkililerin hazır bulunacağı törene, Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iştirak edecek.

Yemin töreninin ardından Conde, resmen görevine başlamış olacak. Gine'de Anayasa Mahkemesi, 8 Kasım'da, Conde'nin yüzde 59,50 oy alarak resmen cumhurbaşkanı seçildiğini duyurmuştu.

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