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Dünya Ginede koronavirüs Başbakan ve üç kabine üyesi enfekte oldu
AFRİKA

Gine’de koronavirüs: Başbakan ve üç kabine üyesi enfekte oldu

Batı Afrika'da yer alan Gine'de Başbakan Nuno Gomes Nabiam ile birlikte 3 kabine üyesine koronavirüs bulaştı. Virüs bulaşan kişiler arasında Gine İçişleri Bakanı Botche Cande de yer alıyor. Başbakan Nabiam koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamada "Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Evdeyim ve kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Nuno Gomes Nabiam
Nuno Gomes Nabiam

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da Başbakan Nuno Gomes Nabiam ve hükümet kabinesinden 3 kişinin yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Cande de virüse yakalandı

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Nabiam, İçişleri Bakanı Botche Cande, Kamu Düzeninden Sorumlu Devlet Bakanı Mario Fambe ile Bölge Entegrasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Monica Boiro'nun Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Başbakan sosyal medyadan duyurdu

Başbakan Nabiam, sosyal medya platformu Facebook'tan "Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Evdeyim ve kendimi iyi hissediyorum." açıklamasında bulundu.

Diğer yandan Kovid-19'la mücadele ekibi, söz konusu kabine üyeleriyle temasa geçen kişileri izolasyona aldı.

Gine'de son durum

  • Acil durum ilanının 28 Mart'tan itibaren ilan edildiği ülkede, 185 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Virüse yakalanan 19 kişi iyileşirken 1 kişi hayatını kaybetti.

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