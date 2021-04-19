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Dünya Ginede Ramazanın bereket ve heyecanı yaşanıyor
AFRİKA

Gine'de Ramazan'ın bereket ve heyecanı yaşanıyor

İDDEF, Ramazan ayı vesilesiyle Gine’deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi’nde, engelli kimselerin yaşadığı bölgede, hapishanedeki mahkumlara ve civardaki halka olmak üzere her gün 2500 kişilik iftar yemeği ikram ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ginede Ramazanın bereket ve heyecanı yaşanıyor
İDDEF yardımlarını sürdürüyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2021 Ramazan ayı yardım çalışmalarını ‘İyilik Seninle’ sloganıyla dünyanın dört bir yanında gerçekleştirirken, Batı Afrika ülkesi Gine’de ise hayırseverlerin destekleriyle her gün 2500 kişilik iftar yemeği dağıtıyor. Gine’nin başkenti Konakri’deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi çevresindeki ve Rotema Dispanser bölgesindeki engelli kimseler ile her gün farklı bir köye mobil iftar araçlarıyla sıcak yemek ulaştırılıyor.

İDDEF’ten yapılan açıklamada Gine’deki Ramazan çalışmalarının her gün binlerce ihtiyaç sahibi kişiye ulaşarak sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, “Afrika’nın en yoksul ülkelerinden Gine’de her gün 2500 kişilik iftar yemeği hazırlıyoruz. Başkent Konakri’deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyemizin bahçesinde hazırlanan yemekler ile II. Abdülhamid Han Camii’nin avlusunda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kurulan iftar sofralarında öğrencilerimiz ve çevredeki Müslüman kardeşlerimizle birlikte iftar yapıyoruz. Ayrıca İDDEF olarak hazırlanan yemekleri görevli kardeşlerimizle paketleyerek Gine’de uyguladığımız mobil iftar araç projemizle her gün Rotema Dispanser bölgesindeki engelli kimselere, hapishanedeki mahkumlara ve yolda kalanlara ulaştırıyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle Gine’de her gün Ramazan bereketi ve heyecanı yaşanıyor. Her yıl geleneksel olarak Gine’de düzenlediğimiz iftar programlarını artırarak, daha çok ihtiyaç sahibi kardeşimizin kapısını çalarak devam ettiriyoruz. Öte yandan Ramazan’ın ve çalışmalarımızın bereketiyle II. Abdülhamid Han Camii’nde iki kardeşimiz Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Allah Ramazan vesilesiyle destek veren herkesten razı olsun” denildi.

İDDEF, Gine’deki Ramazan çalışmalarıyla binlerce kişiye ulaşmayı hedeflerken hayırseverler, iftar, zekat, kumanya ve fitre bağışında bulunabiliyor.

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