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Dünya

Göç anlaşmazlığı Hollanda'da hükümeti düşürdü

Hollanda'da iktidardaki koalisyonu oluşturan siyasi partiler, göç konusunda devam eden anlaşmazlığı aşamayınca hükümet düştü.

22:11 . 7/07/2023 Cuma
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Hollanda'da hükümet düştü.

Hollanda'da hükümet düştü.

Hollanda'da göç politikası konusundaki anlaşmazlığı aşamayan hükümet düştü.


Hollanda hükümeti sığınma politikaları konusunda koalisyon partileri arasındaki farklılıklar nedeniyle çöktü. Dört parti, Başbakan Mark Rutte başkanlığındaki kriz görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı.

Ülkede savaş bölgelerinden gelen mültecilerin çatışmalar sonrası ülkelerine geri dönmesini öngören mülteci düzenlemesi hükümet içinde bir süredir görüş ayrılıklarına neden oluyordu.

Sonbaharda yeni seçimlerin yapılması bekleniyor

Hükümet bir buçuk yıl önce kuruldu, ancak taraflar bir süredir göç politikası konusunda taban tabana zıttı. Muhtemelen sonbaharda yeni seçimler yapılacak. Rutte'nin kabinesinin istifasını sunması bekleniyor.



#Hollanda
#Hükümet
#Koalisyon
16 dakika önce
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