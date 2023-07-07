Göç anlaşmazlığı Hollanda'da hükümeti düşürdü

Hollanda'da hükümet düştü.
Hollanda'da göç politikası konusundaki anlaşmazlığı aşamayan hükümet düştü.
Hollanda hükümeti sığınma politikaları konusunda koalisyon partileri arasındaki farklılıklar nedeniyle çöktü. Dört parti, Başbakan Mark Rutte başkanlığındaki kriz görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı.
Ülkede savaş bölgelerinden gelen mültecilerin çatışmalar sonrası ülkelerine geri dönmesini öngören mülteci düzenlemesi hükümet içinde bir süredir görüş ayrılıklarına neden oluyordu.
Sonbaharda yeni seçimlerin yapılması bekleniyor
Hükümet bir buçuk yıl önce kuruldu, ancak taraflar bir süredir göç politikası konusunda taban tabana zıttı. Muhtemelen sonbaharda yeni seçimler yapılacak. Rutte'nin kabinesinin istifasını sunması bekleniyor.