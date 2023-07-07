Göç anlaşmazlığı Hollanda'da hükümeti düşürdü

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sunması "gizlilik" tartışmalarına neden oldu. ABD basını, Threads'in "neredeyse sıfır gizlilik" politikası izlediğini iddia ederken, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı Stephen Miller ise "Gizliliğinizin yağmalanmasını istiyorsanız, Mark Zuckerberg'ün uygulaması tam size göre" ifadelerini kullandı.