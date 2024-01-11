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Dünya

'Gök hareketi' devrede: Fırlatış Kuaicou-1A roketleriyle gerçekleştirilen 26'ncı başarılı taşıma görevi oldu

Çin, "gök hareketi" anlamına gelen "Tienşing-1" test uydularının ikincisini uzaya yolladı. Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Fırlatış, Kuaicou-1A roketleriyle gerçekleştirilen 26'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

09:24 - 11/01/2024 Perşembe
AA
Çin, "Tienşing-1" test uydusunu fırlattı
Çin, "Tienşing-1" test uydusunu fırlattı

Çin, "Tienşing-1" test uydularının ikincisini uzaya yolladı.

Xinhua ajansının haberine göre "Tienşing-1 02" uydusu, Kuaicou-1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Kuaicou-1A roketleriyle gerçekleştirilen 26'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çincede "gök hareketi" anlamına gelen test uydusunun, uzay çevresinin tespitine yönelik deneylerde kullanılacağı kaydedildi.

Tienşing-1 uydularının ilki, 22 Haziran 2022'de fırlatılmıştı.



#Çin
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#Tienşing-1
#uydu
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#roket
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