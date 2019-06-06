Dünya Görüşme için tarihi kale teklif edildi Trump havalimanını seçti
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AMERİKA

Trump İrlanda'da Başbakanı ile havaalanında görüştü

Görüşme için tarihi kale teklif edildi Trump havalimanını seçti

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye yaptığı devlet ziyaretinin ardından, İrlanda'ya geçti. Trump, Brexit sonrası İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında sınır konusunun bir sorun olacağını sanmadığını belirtti. Trump, başkan olarak ilk kez ziyaret ettiği İrlanda'da İngiltere'de olduğu gibi protesto edilecek.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump, İrlanda'da 2 gün kalacak.
ABD Başkanı Trump, İrlanda'da 2 gün kalacak.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından İrlanda'nın sınır durumunun "iyi olacağını" bildirdi.

Trump, Kraliçe 2. Elizabeth'in davetlisi olarak İngiltere'ye yaptığı devlet ziyaretinin ardından, İrlanda'ya geçti. Shannon Havaalanı'nda İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile bir araya gelen Trump, burada gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

  • Meksika sınırına duvar inşa etme girişimine atıfta bulunan Trump, ABD'deki gibi İrlanda'da da "sınır durumu" meselesi olduğunu söyledi. Bu durumun Brexit sonrası "iyi olacağını" kaydeden Trump, "Sınırın bir sorun olacağını sanmıyorum." dedi.

Varadkar'ın Brexit sonrası İrlanda ile Birleşik Krallığın parçası olan Kuzey İrlanda arasında yeniden sınır oluşturulmasını istemediklerini söylemesi üzerine Trump, "Biz de." ifadesini kullandı.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins’in ABD’nin iklim değişikliği konusundaki tutumunun "tehlikeli ve pervasız" olduğu yönündeki eleştirisine de yanıt veren Trump, ülkesinin çevre açısından "bozulmamış" olduğunu söyledi.

  • Trump ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın Trump'ın Doonbeg'deki golf sahasında görüşmesini istedi. İrlanda hükümeti ise tarihi kale gibi daha sembolik bir mekandan yana tercihini kullandı. Neticede Trump ve Varadkar liderler için pek de sıradan bir görüşme noktası olmayan bir yerde bir araya geldi: Shannan Havalimanı'nda yemek yeme yerlerinin ve dünyanın ilk duty-free alanının hemen ilerisindeki VIP salonunda.

Görüşme sonrası ABD Başkanı Trump, 2014 yılında aldığı ve golf sahası da olan oteline geçti.

Trump, başkan olarak ilk kez ziyaret ettiği İrlanda'da, İngiltere'de olduğu gibi protesto edilecek. Protestocular, ABD Başkanı'nın ülkede kalacağı 2 gün boyunca Shannon Havaalanı dışında "barış kampı" kuracak ve yarın da başkent Dublin'de büyük bir gösteri düzenleyecek.

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