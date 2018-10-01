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​Gözler liderler zirvesinde - Politika haberleri

Gözler liderler zirvesinde

İdlib’de Rusya, Münbiç’te ABD ile varılan mutabakatın sahada hayata geçmesi için ekim ayı kritik önem taşıyor. İdlib’de radikal grupların güvenli bölgeden çıkması için son tarih 15 Ekim’de dolacak. Münbiç’te ise ABD-Türkiye’nin ortak devriyesi için öngörülen 90 günlük süreç geride kaldı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Arşiv: İdlib
Arşiv: İdlib

Bu çerçevede iki nokta öne çıkıyor. Bunlardan ilki İdlib. Rejimin son dönemde saldırıları nedeniyle can kayıplarının yükseldiği ve milyonları kapsayacak bir göç dalgası tehlikesi oluşturan İdlib Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde iki ülke tarafından güvenlik koridoru ile çevrelenecekti.

ABD Başkanı Trump’un da BM’de Türkiye’ye teşekkür ettiği mutabakatla ilgili olarak radikal grupların 15 Ekim’e kadar güvenli bölgeyi terk etmeleri gerekiyor. Gerek bu süreçte gerekse mutabakatın diğer safhalarında yaşanabilecek gelişmeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le sıkı diyaloğu sürdürmesi bekleniyor.

MÜNBİÇ YAKIN TAKİBİNDE

Erdoğan ve Türkiye’nin dikkatlerinde önemli bir yer tutacak olan ikinci nokta ise Münbiç olacak. Münbiç’in terör örgüttü PYD’den temizlenmesi için ABD ile varılan anlaşma da bu ülkenin tutumu da Erdoğan’ın yakın takibinde. Anlaşmaya göre, terör örgütünün kentten çekilmesi ve ortak devriyenin başlaması için belirlenen 90 günlük süre sona erdi. Fırat’ın batısında olduğu gibi doğusunun da terör örgütü PYD’den temizlenmesi için atılacak adımlarla ilgili temasların da yoğunlaşarak sürmesi bekleniyor. Astana ve Soçi’de Suriye’de siyasi çözüme ilişkin önemli hamleler yapan Türkiye, önümüzdeki dönemde buna yenisini ekleyecek.

SIRA ÜST DÜZEY ZIRVEDE

Alt düzeyde ilki gerçekleştirilen Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya’nın Suriye gündemli toplantısın devlet başkanları ayağının ekim ayı içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

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