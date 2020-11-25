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Dünya Gözü dönmüş İsrail askerleri ambulansın içine girerek yaralı Filistinliyi almaya çalıştı
ORTADOĞU

Gözü dönmüş İsrail askerleri ambulansın içine girerek yaralı Filistinliyi almaya çalıştı

İsrailli askerler, Batı Şeria'daki gösteriler esnasında yaralanarak ambulansa alınan bir göstericiyi ambulanstan çıkarmaya çalıştı. Gözü dönen İsrail askerleri yaralı Filistinliyi ambulanstan zorla dışarı çıkarmak istedi.

Haber Merkezi AA
İsrail askerleri ambulansın içinden yaralı Filistinliyi çıkarmaya çalıştı.
İsrail askerleri ambulansın içinden yaralı Filistinliyi çıkarmaya çalıştı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda bulunan Ürdün Vadisi bölgesinde Tel Aviv'in yıkım politikası ve Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto eden göstericilere müdahalesinde yaralanan bir Filistinliyi ambulansın içinden zorla almaya çalıştı.

Görüntülerde, İsrail askerleri kapılarını açtığı ambulansın içinden, ilk yardım görevlisi tarafından tedavi edilen yaralıyı zorla almaya çalıştığı görülüyor.

GÖREVLİYİ DE TARTAKLADILAR

İlk yardım görevlisini de tartaklayan İsrail askerleri, tüm çığlıklarına rağmen yaralıyı almaktan vazgeçmiyor.

Askerlerin yoğun bir şekilde etrafında toplandığı ambulansın kapılarını hızla kapatan bir ilk yardım görevlisi, askerleri çıkardıktan sonra ambulansı yaralı ile birlikte olay yerinden uzaklaştırmayı başarıyor.

Filistinli grupların çağrısı üzerine dün Ürdün Vadisi bölgesinde daha önce İsrail'in yıkım politikasına maruz kalan bedevi köyü Yukarı Hammisa'da gösteri düzenlenmişti.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi kullanmıştı. İsrail askerleri Filistinlilere fiziksel müdahalede de bulunmuş, 3 gösterici plastik mermiyle yaralanmış, çok sayıda gösterici de gazdan etkilenmişti.

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