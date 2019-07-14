Greenblatt itiraf etti: İki devletli çözüm yok

Trump’ın Yüzyılın Anlaşması’nın siyasi paketinin “gerçekçi” olacağını öne süren Greenblatt, barış planında iki devletli çözüm ve Yahudi yerleşimleri ibaresinin yer almadığını söyleyerek skandal ifadeler kullandı.

Greenblatt, “iki devletli çözüm” veya “Yahudi yerleşim birimleri” gibi ibarelerin taraflı olduğunu iddia etti. Özel temsilci, 60 sayfadan oluşan pakette Hamas ve İslami Cihad örgütlerine yaklaşım ve Gazze’nin durumu gibi konuşulmayan meselelerin yer aldığını söyledi.

Planın, nihai olarak karar verecek konumdaki iki tarafın yürüteceği müzakerelere dayandığını belirten Greenblatt, Washington’un taraflardan birinin planı reddetmesine karşı herhangi tavır benimsemeyeceğini, çünkü kimseyi kabul etmek istemediğii bir şeyi kabul etmesi için zorlayamayacağını da iddia etti.