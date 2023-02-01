Grip belirtileriyle hastaneye gitti bacakları kesildi

21 yaşında olan Levi Dewey, bir grip türüne yakalandıktan sonra çoklu organ yetmezliği yaşadı ve ardından şiddetli sepsis geçirdi. Levi'nin ailesine hayatta kalma şansının yalnızca yüzde 30 olduğu söylendi.

Willington'lu futbolcu sportifti ve Willington FC için futbol oynayarak aktif bir yaşam tarzı geçiriyordu.

ŞOKA GİRDİ ORGANLARI İFLAS ETTİ





7 Aralık 2022'de Levi, grip benzeri semptomlar ve nefes alma güçlüğü ile Royal Derby Hastanesine kaldırıldı. Durumu hızla kötüleşti ve septik şoka girerek çoklu organ yetmezliği yaşadı. Doktorlar onun influenza B ve pnömokokal pnömoniden (pnömokok bakterisi) muzdarip olduğunu keşfetti.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Yoğun terapi ünitesinde durumu daha da kötüleşen Levi, ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) ve tam organ desteği almak üzere Leicester'daki Glenfield Hastanesine nakledildi. 9 Ocak'ta Levi, Royal Derby'ye geri götürüldü, ancak iki gün sonra, kaptığı sepsisinin ciddiyeti nedeniyle her iki bacağının da diz altı kesilmesi gerektiği söylendi. Ameliyatın ardından protezler için gereken 10 bin sterlin için yardım kampanyası başlatıldı.





Toplanan yardım parası 80 bin streline ulaştı. İyileşme sürecinin ardından Levi, uygun protezlerle yürümeye başlayacak. Kalan yardım paraları ise ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için kullanılacak.







