Grönland’da aile içi şiddet nedeniyle alkol satışına yasak

Kuzey Kutbu bölgesine yönelik yayım yapan Artic Today'da yer alan bir habere göre, Danimarka'ya bağlı Grönland özerk bölgesinde yer alan Tasiilaq kasabasında, şiddet olaylarının artması nedeniyle alkollü içecek satışına yasak getirildi.

AİLE İÇİ ŞİDDET ARTIŞTA

İki bin kişinin yaşadığı kasabada, iki intihar, dört intihar girişimi, bir tecavüz ve 15 aile içi şiddet olayının yaşanması sonrası, iki hafta boyunca sürecek alkol yasağı alındı.

ÇOCUKLAR GÜVENDE HİSSETMİYOR

Doğu Grönland üzerinde yargı yetkisine sahip Sermersooq bölgesel otoritesinden sosyal hizmet uzmanları ve gönüllüler polise yardım ederken, evde kendilerini güvende hissetmeyen çocukların yemek de sağlayan bir toplum merkezinde kalmalarına izin verildi.

GEÇİÇİ YASAKLAR UYGULANIYOR

Alkolle ilgili suçların, özellikle maaş gününde birçok Grönland topluluğunda tekrar eden bir sorun teşkil ettiğini ifade eden Danimarka medyası, sosyal hizmet uzmanlarının ve polisin, alkol nedeniyle bir durumun kontrolden çıktığını hissettiği dönemlerde geçici yasaklar uyguladığını bildiriyor.

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