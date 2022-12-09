Grönland'da iki milyon yıllık DNA örneği bulundu

"Nature" dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, topraktan alınan DNA örnekleriyle, çorak bir kutup çölü olan Grönland'da 2 milyon yıl önce ağaç, bitki örtüsü ve hayvanların bulunduğunu ifade etti.

Bilim insanları, soğuk havanın DNA parçalarının korunmasına yardımcı olduğunu ve elde edilen bulguların iklim değişikliği yaşanmadan önce, on binlerce yıl boyunca oluşmuş ve donmuş olabileceğini aktardı.

Cambridge Üniversitesinde genetikçi Eske Willerslev de DNA'yı farklı türler ile karşılaştırdıklarını ve eşleşme bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

DNA'nın mastodon, kaz, tavşan, ren geyiği ve yaban sıçanı gibi hayvanların da izlerini içerdiğini söyleyen Willerslev, çoğu mastodon fosilinin, daha önce Kuzey Amerika'daki ormanlarda görüldüğünü kaydetti.

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Willerslev, bu bitkilerin ve hayvanların iklim değişikliği sürecinde hayatta kaldığını ve bunun, mevcut küresel ısınmaya alışılması açısından genetik bir yol haritası sunabileceğini belirtti.

Stockholm Üniversitesinde evrim genetiği alanında araştırmacı Love Dalen, "Grönland'ın kuzeyinde mastodon bulmayı hiç beklemiyordum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kayıp geçmişe ışık tuttu"

Kopenhag Üniversitesinde jeolog ve buzul uzmanı Kurt Kjar da bu çalışmanın kayıp geçmişe ışık tuttuğunu ifade etti.

Uzmanlar, güncel verilerle kesin olarak bu türlerin o bölgede yaşadığının söylenemeyeceğini ancak bu tür DNA araştırmalarının, eski yaşam bölgelerinde "gizli çeşitliliği" göstermesi açısında değerli olduğunu belirtiyor.

FOTOĞRAF 87 İşte AFPnin seçtiği 2022ye damga vuran fotoğraflar... Filistin Today TVden Filistinli kameraman Mujahed al-Saadi (sağda), diğer gazetecilerle birlikte, Batı Şeriadaki Cenin mülteci kampına yapılan baskını izlerken vurularak öldürülen kıdemli El Cezire muhabiri Shireen Abu Aqlehin (Akleh) yasını tutuyor. El Cezirenin haberine göre, kanalın Arapça haber servisinin önde gelen isimlerinden 51 yaşındaki ABD vatandaşı Abu Aqleh, işgal altındaki Batı Şeriadaki Cenin mülteci kampına düzenlenen baskını izlerken sabahın erken saatlerinde İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü. Katar haber kanalı, gazetecisinin İsrail askerleri tarafından kasıtlı olarak ve soğukkanlılıkla vurularak öldürüldüğünü söyledi. Alfa Romeonun Çinli sürücüsü Zhou Guanyu, 3 Temmuz 2022de İngilteredeki Silverstone motor yarışı pistinde Formula 1 Britanya Grand Prixsi sırasında Mercedesin İngiliz sürücüsü George Russell ile çarpışmasının ardından pistte kayarak ilerliyor. 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Ukraynalı bir topçu birliği askeri, Rusyanın Ukraynayı işgalinin ortasında, 8 Kasım 2022de Bakhmut dışındaki Rus mevzilerine ateş ediyor. 20 Ağustos 2022de Kievde, Rusyanın Ukraynayı işgali sırasında 24 Ağustostaki Ukraynanın Bağımsızlık Günü öncesinde bir açık hava askeri müzesine dönüştürülen Khreshchatyk caddesinde tahrip olmuş Rus askeri teçhizatının tepesinde duran bir kız çocuğu. Kraliçenin corgi cinsi köpekleri, Muick ve Sandy, 19 Eylül 2022de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabethin anma töreninde Kraliçe II. Elizabethin tabutunu takip eden alay, 19 Eylül 2022de Windsordaki The Long Walka gidiyor ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabethin Devlet Cenaze Töreninden sonra Windsor Kalesine son yolculuğunda kendisine eşlik ediyor. Taşıyıcı Parti, İngiltere Kraliçesi II. Elizabethin Taahhüt Hizmeti için 19 Eylül 2022de Kraliçe II. Elizabethin tabutunu Devlet Cenaze Arabasından Windsor Kalesi içindeki St George Şapeline götürüyor. 17 Ekim 2022de Rusyanın Ukraynayı işgali sırasında bir drone Kieve saldırı için yaklaşıyor. 2 Eylül 2022de çekilen bu fotoğraf, Çinin orta Hubei eyaletindeki Wuhanda Yangtze Nehri boyunca kavrulmuş bir nehir yatağının bir bölümünde oturan insanları gösteriyor. 26 Ağustos 2022de Belucistan eyaletinin Jaffarabad ilçesinde şiddetli muson yağmurlarının ardından bir adam (solda) bir gençle birlikte çocukları sular altında kalan bir bölgeden geçirmek için uydu anteni kullanıyor. Şiddetli yağmur Pakistanın bazı kısımlarını 26 Ağustosta vurmaya devam etti. Hükümet, dört milyondan fazla insanı etkilediğini söylediği muson seliyle başa çıkmak için acil durum ilan etti. Britanyalı Sasha Pardoe, 12 Ağustos 2022de Almanyanın güneyindeki Münihte düzenlenen Avrupa Bisiklet Şampiyonasında Kadınlar Parkı BMX Bisiklet Serbest Stil etkinliğinde yarışırken. Bir itfaiyeci, 10 Ağustos 2022de Portekizin merkezindeki Manteigasta çıkan bir orman yangını sırasında el feneriyle yolda yürüyor. Seçim Komisyonu Yetkilileri, Kenyanın Nairobi, Kenyadaki Mathare Social Hallda 9 Ağustos 2022de yapılan genel seçimleri sırasında sandıkların resmi olarak kapatılmasının ardından bir sandık merkezindeki oyları sayıyor. 19 Eylül 2022de Meksika, San Luis Rio Colorado yakınlarındaki ABD - Meksika sınır duvarının bir bölümünün bulunduğu çöldeki bir tepenin havadan görünümü. Meksika ile ABD arasındaki duvar da vahşi yaşamı bozuyor: her iki ülkeden çevreciler tartışmalı yapı nedeniyle bölgeleri bölünen kedi, ayı veya geyik gibi farklı türlerin doğal yaşam alanlarını kurtarmak için uğraşıyor. Bir kutup ayısı, 8 Ağustos 2022de Churchill yakınlarındaki Hudson Körfezi kıyı şeridinde uyuyor. Şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip on yaşında bir çocuk olan Hassan Razem, 25 Temmuz 2022de Yemenin kuzeybatısındaki Hajjah eyaletinin Abs bölgesinde görülüyor. Hükümet yanlısı güçler ile Husi isyancılar arasında yedi yıldır süren bir iç savaş, ülkeyi kıtlığın eşiğine getirdi. Birleşmiş Milletlerin dünyanın en kötü insani krizi olarak adlandırdığı olayda yüz binlerce kişinin öldüğü ve milyonlarca kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Brezilya eski Cumhurbaşkanı (2003-2010) ve solcu İşçi Partisi (PT) adayı Luiz Inacio Lula da Silvanın destekçileri, 30 Ekim 2022de Brezilyanın Rio de Janeiro kentindeki Cinelandia meydanında adaylarının cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kazanmasının ardından kutlama yapıyor. Seçim yetkilileri, Brezilyanın tecrübeli siyasetçisi Luiz Inacio Lula da Silvanın Pazar günü aşırı sağcı rakibini ülkeyi ikiye bölen seçimde kıl payı farkla yenerek cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi. 21 Temmuz 2022de Brezilyanın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen bir polis baskını sırasında ölü bir adamın cesedini taşıyan Complexo do Alemao favela sakinlerinin yanından bir polis kamyonu geçiyor. Polis ve yerel medyanın bildirdiğine göre, Rio de Janeirodaki bir gecekondu mahallesinde düzenlenen organize suç operasyonunde en az 4 kişi polis tarafından öldürüldü. Göçmenler, 11 Temmuz 2022 sabahı erken saatlerde ABD-Meksika sınırını Yuma, Arizonada yasa dışı bir şekilde geçtikten sonra ABD Sınır Devriyesi tarafından evraklarının işlenmesini beklerken sıraya giriyorlar. Her yıl binlerce Güney Amerikalı, Amerikan rüyasının peşinden koşarak sınırı geçerek Amerika Birleşik Devletlerine girmeye çalışır. Birçoğu asla başaramaz. İnsanlar, hükümet karşıtı protestocular tarafından işgal edildikten bir gün sonra, 10 Temmuz 2022de Sri Lanka Başbakanının Kolombodaki resmi konutunun içinde kart oynuyor. 8 Temmuz 2022de İsviçre Alplerindeki Gletsch yakınlarında çekilen bu fotoğraf, Rhone Buzulunun küresel ısınma nedeniyle erimesiyle oluşan buzul gölünün yanında erimesini önlemek için bir bölümünü kaplayan yalıtım köpüğünü gösteriyor. Rhone Buzulu, Fransız dijital görüntü çözümü girişimi Enlaps tarafından başlatılan ve küresel ısınmanın etkisinin belgelenmesine ve ölçülmesine yardımcı olan Planet Watch projesinin bir parçası olarak yüksek çözünürlüklü hızlandırılmış kameralarla izlenmek üzere dünya genelindeki on buzul arasından seçildi. 29 Haziran 2022de Batı Grönland, Ilulissat, Disko Körfezindeki bir buzdağının tepesindeki büyük bir eriyik deliğinde turkuaz su görülüyor. Buzdağları, Kuzey Yarımküredeki en verimli buzul olan Jakobshavn buzulundan (Sermeq Kujalleq) geliyor. Buzuldan kopan devasa buzdağları, okyanus akıntılarıyla güneye taşınmadan önce fiyordun önündeki sularda yıllarca yüzüyor. Bir çocuk, 28 Haziran 2022de Irakın güneyindeki Dhi Qar vilayetindeki Çibayiş bataklıklarının bir bölümünün kurumuş yatağında bırakılan bir teknede yürüyor. İran ve Türkiyedeki yağış azlığının Iraktaki kuraklığa etkisi görülor. İtfaiyeciler, 18 Haziran 2022de İspanyanın kuzeyindeki Zamora yakınlarındaki Pumarejo de Terada çıkan bir orman yangını alanında çalışıyor. Fotoğrafın çekildiği dönemde 20 bin hektarlık orman ateş altındayken hava sıcaklığı 43 dereceyi aşıyordu. Ukraynanın doğusundaki Donbass bölgesindeki Lysychansk şehrinde bir baba, 18 Haziran 2022de Rusyanın ülkeyi işgali sırasında misket roketiyle öldürüldüğü bildirilen bir çocuğunun yasını tutuyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping (sağda), Başbakan Li Keqiangın (soldan ikinci) yanında oturuyor ve eski cumhurbaşkanı Hu Jintaonun (sağdan ikinci), 22 Ekimde Pekindeki Büyük Halk Salonunda düzenlenen 20. Çin Komünist Partisi Kongresinin kapanış töreninden ayrılması isteniyor. 26 Ekim 2022de Twitterda paylaşılan bu fotoğraf binlerce kişi gözaltında ölen Mahsa Amininin İranın batısındaki Kürdistan eyaletindeki memleketi olan Saqezdeki Aichi mezarlığına 40. gün münasebetiyle giderken bir aracın üzerinde duran başı açık bir kadını gösteriyor. 22 yaşındaki Amininin Tahranda ahlak polisi tarafından ülkenin başörtüsü ve tesettür giyime ilişkin katı kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından 16 Eylülde ölmesinden bu yana İranı bir huzursuzluk dalgası sarstı. 5 Haziran 2022de Ukraynanın doğusundaki Donbas bölgesindeki Druzhkivka şehrinde yaşlı bir kadının ölümüne neden olan füze saldırısından sonra yıkılan evlerin önünde oturan yaşlı bir kadın. İngilterenin Cambridge Prensi Louis (sağda), Kraliçe II. Elizabethin platin jübile kutlamalarının bir parçası olarak, Kraliçenin Doğum Günü Geçit Töreninin ardından Buckingham Sarayı balkonundan özel bir flypast izlemek için İngiltere Kraliçesi II. Elizabethin yanında dururken kulaklarını tutuyor. Platin jübilesi Kraliçenin son büyük etkinliğiydi. Ukraynalı askerler, 21 Mayıs 2022de Ukraynanın doğusundaki Donbas bölgesindeki cephe hattından çok da uzak olmayan silah arkadaşlarına yardım ediyor. Tahliye edilememeyi tercih eden bir ailenin çocukları olan Sasha (4) ve Ksenia (8) 15 Mayıs 2022de Rusyanın Ukraynayı işgali sırasında Ukraynanın doğusundaki Lysychansktaki sığınağın bodrum katındaki bir yatak odasında yaşarken. Rusyanın Polonya Büyükelçisi Büyükelçi Sergey Andreev, Nazi işgaline karşı kazanılan Sovyetler Birliği zaferinin 77 yıldönümü kutlamalarında saldırıya uğradı. Büyükelçiye kırmızı boya atıldı. Mariupolden tahliye edilen insanlar, 8 Mayıs 2022de Zaporizhzhiada ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için bir kayıt ve işleme alanına otobüslerle varıyorlar. Karadeniz limanının kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasından tahliye edilen 40ı da içeren 174 Mariupol sivilini taşıyan sekiz otobüs, Ukrayna kontrolündeki bölgeye ulaştı. 40 kişi, 7 Mayıs 2022de, harap olmuş şehirdeki son Ukraynalı askerlerin saklandığı ve Rus birlikleri tarafından kuşatıldığı çelik fabrikasından tahliye edildi. Bir kadın, 26 Nisan 2022de Bogotanın batısındaki Mosquerada, kirli bir nehirde oluşan ve Los Puentes mahallesini işgal eden keskin köpüklü bir duvarın yanında yürüyor. Ülke içinde yerinden edilmiş 92 yaşındaki bir kadın, Ukrayna Kızıl Haçının kendisini Ukraynanın doğusundaki Severodonetskteki bir fabrikadaki bir sığınakta tahliye etmesini beklerken yere uzanıyor. Bir adam, 19 Nisan 2022de Irpinde, Rusyanın Ukraynayı işgali sırasında öldürülenleri yerleştirmek için en az üç sıra yeni mezarın kazıldığı bir mezarlıkta yürüyor. Meksikanın Quintana Roo Eyaleti, Meksikada 14 Nisan 2022de Tulum ile Playa del Carmen arasındaki Maya Treninin inşasını gösteren havadan görünüş. Meksikalı bir yargıç, Başkan Andres Manuel Lopez Obradorun Yucatan yarımadasındaki en önemli turistik tren projesinin bir kısmının inşaatını çevresel etki çalışmalarının eksikliği nedeniyle askıya aldı. Bir Rus askeri, 12 Nisan 2022 tarihinde 16 Martta Mariupolda bombalanan Mariupol drama tiyatrosunda devriye geziyor. Fransanın aşırı sağcı partisi Rassemblement Nationalın cumhurbaşkanı adayı Marine Le Penin, 10 Nisan 2022de Pariste yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun sonuçlarına verdiği tepki. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 4 Nisan 2022de Ukraynanın başkenti Kievin kuzeybatısındaki Bucha kasabasında medyaya konuşuyor. Kievin dışındaki kasaba Ukrayna ordusu tarafından geri alındıktan sonra cesetlerin sokakta yatarken bulunduğu yer olarak biliniyor. 4 Nisan 2022de Ukraynanın başkenti Kievin batısındaki Kiev oblastının Bucha ilçesine bağlı Motyzhyn köyündeki bir toplu mezarda bir ceset görüldü. Koruyucu giysiler giyen bir işçi, 29 Mart 2022de Şanghayın Jingan semtindeki Covid-19a karşı önlem olarak kilitlenen bir mahallenin girişini koruyor. Real Madridin Fransız forveti Karim Benzema, 17 Ekim 2022de Paristeki Theatre du Chatelette düzenlenen 2022 Ballon dOr Fransa Futbol ödül töreninde Ballon dOr ödülünü aldı. Ukraynalı bir asker, 13 Mart 2022de insanlar Irpin şehrini tahliye ederken siper alıyor. Rus kuvvetleri kuzeyden, batıdan ve kuzeydoğudan başkente daha da yaklaşıyor. Rus saldırıları ayrıca Kievin güneyindeki Vasylkiv kasabasındaki bir havaalanını da yok etti. Sağlık görevlileri ve görgü tanıkları AFPye verdiği demeçte, ABDli bir gazetecinin Kievin kuzeybatı banliyösü Irpinde vurularak öldürüldüğünü ve bir başkasının da yaralandığını söyledi. Batman gibi giyinen cosplayer Dom Charland, 10 Mart 2022de New Yorkta Hudson Yardsta bulunan Batı Yarımkürenin en yüksek açık gökyüzü güvertesi olan Edgede fotoğrafçısına poz veriyor. 8 Mart 2022de Kievin kuzeybatısındaki Irpin şehrinin siviller tarafından tahliyesi sırasında bir görevli, içinde yaşlı bir kadın olan bir market sepetini itiyor. Savaşın ilk iki haftasında ülkede tam bir kaçış havası hakimdi. Japonyada bir otelde yemek sırasında alınan corona virüs önlemleri (28 Şubat 2022) Bir baba, 7 Mart 2022de Odessadaki merkez tren istasyonunda bir tahliye treninin önünde kızına veda ederken elini pencereye koyuyor. Çıkartılan seferberlik yasası ile erkeklerin ülkeyi terketmesi yasaklanmıştı. Taliban üyeleri, 5 Mart 2022de Kabildeki polis akademisinde yeni işe alınan polisler için düzenlenen mezuniyet törenine katılıyor. Tahliye edilenler 7 Mart 2022de Kievin kuzeybatısındaki Irpin şehrinden kaçarken yıkılmış bir köprüden geçiyorlar. Ukrayna, Moskovanın bombalanan birkaç şehirden insani koridorlar kurma teklifini, bazı yolların mültecileri Rusya veya Beyaz Rusyaya götüreceğinin ortaya çıkmasının ardından reddetti. Rusyanın Kharkiv, Kiev, Mariupol ve Sumyden güvenli geçiş önerisi, korkmuş Ukraynalı sivillerin önceki ateşkes girişimlerinde ateş altında kalmasından sonra gelmişti. QuickStep - AlphaVinyl Fransız binicisi Julian Alaphilippe (sağda), 5 Mart 2022de İtalyada Siena ve Siena arasındaki 184 kmlik Strade Bianche (Beyaz Yollar) adlı 16. bir günlük klasik bisiklet yarışı sırasında düşüyor. 4 Mart 2022de Kievin batısındaki Bucha şehrinde imha edilmiş Rus zırhlı araçları caddeyi sıralıyor. Buchadaki bu görüntüler Moskovaya işgal harekatının beklendiği kadar kolay olmayacağını gösterdi. 4 Şubat 2022de çekilen bu fotoğrafta, ailesini açlıktan kurtarmak için daha önce böbreğini satan Afgan bir adam, Herat ilinin İncil ilçesine bağlı Sayşanba Çarşısındaki evinin içindeki ameliyat izlerini gösteriyor. İşsiz, borca batmış ve çocuklarını beslemek için mücadele eden Nooruddin, ailelerini kurtarmak için bir organını feda etmeye istekli sayısı giderek artan Afganlardan biri olan böbreği satmaktan başka çaresi olmadığını hissetti.İlerleyen dönemde ülkeden çocuklarını satma haberleri gelmeye başladı. 53 yaşındaki öğretmen Helena, 24 Şubat 2022de Ukraynanın doğusundaki Chuguiv kasabasının bombalanmasının ardından, Rus silahlı kuvvetleri Ukraynanın pozisyonuna saldırmak için roket sistemleri ve helikopterler kullanarak Ukraynayı çeşitli yönlerden işgal etmeye çalışırken bir hastanenin önünde duruyor. Saldırıların ilk sivil yaralılarından olan Helena tüm dünyada savaşın ilk günlerinde Ukraynada yaşananların yüzü olmuştu. 19 Şubat 2022de Burkina Fasonun başkenti Ouagadougouda orduya desteklerini göstermek için düzenlenen bir toplantı sırasında askeri vücut boyayan adamlar yürüyor Bu havadan görüntü, 18 Şubat 2022de İsrail işgali altındaki Batı Şeriadaki Ürdün Vadisindeki Tovlan çöp sahasında plastik geri dönüştürülebilir malzeme üzerinde toplanan leylekleri gösteriyor. 17 Şubat 2022de çekilen bu fotoğrafta Afgan göçmenler bir kamyonetin arkasında Nimruzda Afganistan-İran sınırına doğru çöl yolunda ilerliyorlar. Afganistanın güneybatısındaki bir sınır kasabası olan Zaranjda insan kaçakçıları, sürgün akışının günde 5.000 ila 6.000e ulaştığını söylüyor - bu, Talibanın Ağustos ayında iktidara dönmesinden öncekinden dört kat daha fazla. 16 Şubat 2022de Hong Kongdaki Caritas Tıp Merkezinin dışında, şehrin bugüne kadarki en kötü Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya kalmasıyla hastaneler dolup taşarken, insanlar hastane yataklarında yatıyor. 31 yaşındaki Maimun Ali, 2 yaşındaki çocuğunu 14 Şubat 2022de Somalinin Baidoa kentindeki Sahal Macalin Ciise İstikrar Merkezinde kucağında tutuyor. Afrika Boynuzunu saran kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden biri olan güney Somalinin kırsal bölgelerinden giderek daha fazla insan çaresiz, aç ve susuz Baidoaya akın ediyor. Bir serbest dalgıç, 13 Şubat 2022de Lübnanın kuzeyindeki Batroun kenti açıklarında büyük bir denizanasının yanında yüzüyor. Şiddetten kaçan sivil bir adam, 17 Şubat 2022de Etiyopyanın Semera kentindeki Agda Oteli yerleşkesinde cibinlikle kaplı bir yatakta oturuyor. Binlerce Eritreli mülteci, şok geçirmiş ve sevdiklerinden ayrılmış, topçu ve silah ateşinden kaçmak için zorlu arazide yaya olarak göç etti. Bir askeri eğitmen, 30 Ocak 2022de Ukraynanın başkenti Kievde terk edilmiş bir fabrikada bir eğitim oturumu sırasında ellerinde Kalaşnikof tüfeklerinin tahta kopyalarını tutan sivillere eğitim veriyor. Kadınlar, 14 Şubat 2022de Etiyopyanın Afar bölgesindeki Semera kentindeki Agda Oteli yerleşkesinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) markalı karton kutuların altında oturuyor ve yetkililer tarafından kaydedilmeyi bekliyorlar. Semeradaki Ağda Otel yerleşkesi şiddetten kaçan yüzlerce sivili barındırıyor. İnsanların çoğu Barhale kampından yerinden edilmiş Eritreli mülteciler ama aynı zamanda yerinden edilmiş Etiyopyalılar da bölgede barınıyor. BM mülteci teşkilatından yapılan açıklamada hayatta kalanların, Tigray sınırına yakın Bahrale kampında 3 Şubatta başlayan şiddet olaylarında en az beş mültecinin öldürüldüğünü ve çok sayıda kadının kaçırıldığını bildirdi. Göçmenler, 2 Şubat 2022de Colchanedeki Bolivya sınırından Şiliye yasadışı yollardan geçiyor. New York polis memurları, 2 Şubat 2022de New Yorkta NYPD memuru Wilbert Moranın cenazesi için bir araya geliyor. 27 yaşındaki Mora, eşi Jason Rivera ile birlikte 21 Ocakta bir aile içi şiddet acil durumuna müdahale ederken öldürüldü. Türkiyede yaşayan İranlı Nasibe Samsaei, ahlak polisi tarafından gözaltında alındıktan sonra ölen Mahsa Amini protestoları kapsamında İstanbuldaki İran konsolosluğu önünde saçını kesti. İstanbul, Taksimdeki İstiklal Caddesinde düzenlenen Mahsa Amini protestolarında bir kadın Amininin fotoğrafını tutuyor. AFP seçti: İşte 2022'ye damga vuran fotoğraflar Fransız haber ajansı AFP 2022'ye damga vuran fotoğrafları seçti. Listeye Rusya - Ukrayna Savaşı damga vururken yıl içerisinde yaşanan birçok olay derlendi. Listede Türkiye'den de kareler var...

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