Dünya Guaidonun temsilcileri yolsuzluğa karıştı
AMERİKA

Guaido’nun temsilcileri yolsuzluğa karıştı

Latin Amerika haberleri yapan ABD merkezli Panam Post'ta yayımlanan bir yazıda, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun saf değiştiren Venezuelalı askerlerle ilgilenmesi için görevlendirdiği iki temsilcisinin paraları şahsi harcamalarında kullandıkları iddia edildi

Haber Merkezi AA
Guaido da Kolombiyalı makamlardan iddiaları araştırmalarını istedi.
Guaido da Kolombiyalı makamlardan iddiaları araştırmalarını istedi.

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’nun ordudan ayrılarak Kolombiya’ya kaçan askerlerle ilgilenmesi için atadığı temsilcilerin söz konusu parayı kişisel harcamalarda kullandığı iddia edildi.

Ülkelerinde “insani kriz” iddiasıyla yardım toplayan, hükümeti her defasında yolsuzlukla suçlayan, iktidarı devirmek için askerlere sürekli darbe çağrısında bulunan ve ülkenin yabancı bir güç tarafından işgal edilmesi için kanuni düzenlemeler yapan Guaido liderliğindeki muhalefet yine yolsuzlukla anılıyor.

  • Latin Amerika’ya ilişkin ve Venezuela hükümeti karşısında yayınları ile bilinen internet haber portalı Panam Post’ta yayımlanan yazıda, Guaido’nun 23 Şubat’ta başarısız “insani yardım” sokma girişimine sahne olan Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentine gönderdiği iki temsilcisinin kaynakları şahsi harcamalarında kullandığı öne sürüldü.

Gece hayatı, lüks harcamalar

Yazıda Guaido’nun sınırdaki çatışmaların ardından Venezuela ordusundan ayrılarak Kolombiya’ya geçen askerlerle ilgilenmesi için görevlendirdiği Rossana Barrera ve Kevin Rojas’ın paraları pahalı kıyafetler, gece hayatı, lüks araç kiralama ve konaklama için harcadıkları iddia edildi.

Guaido’nun partisi Voluntad Popular mensubu olan bu iki ismin ayrıca Kolombiya’ya sığındığı iddia edilen asker sayısını da şişirdikleri ve gerçek rakamın 1300 değil sadece 700 olduğu iddiasında bulunuldu.

İddialar yalanlanmadı

Panam Post’taki bu iddiaları hiçbir taraf yalanladı. Venezuela muhalefetine her türlü desteği veren Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Guaido da Kolombiyalı makamlardan iddiaları araştırmalarını istedi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ise sosyal medya hesabından herhangi bir yolsuzluğu kınadığını vurguladı ve soruşturma açılacağını belirtti.

Venezuela hükümetinden Guaido'nun temsilcileri hakkındaki bu iddialara ilişkin açıklama ise İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez'den geldi.

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Rodriguez, sosyal medya hesabından Guaido'nun yolsuzluk ağının içinde bulunduğunu zaten mart ayında yaptıkları açıklamalarda duyurduklarını hatırlattı.

Sınırda ne olmuştu?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 23 Ocak’ta bir meydanda kendini devlet başkanı ilan eden Guaido öncülüğündeki muhalefet ABD’nin Kolombiya’ya yolladığı “insani yardım” malzemelerini 23 Şubat’ta ülkelerine sokmaya çalışmış ve başarısız olmuştu.

  • Yardım sokma girişimi sırasında sınırda Venezuelalı güvenlik güçleri ve muhalifler arasında onlarca kişinin yaralandığı çatışmalar yaşanmış ve Venezuela ordusundan bazı askerler Kolombiya tarafında sığınmıştı. Taraf değiştiren ve sayıları 1300’ü bulduğu iddia edilen askerler sınırdaki Cucuta kentindeki otellere yerleştirilmişti.

Venezuelalı askerler bir müddet sonra kaldıkları otellerden, ödeme yapılmadığı gerekçesiyle çıkarılmış, skandalın büyümesi üzerine devreye Kolombiya hükümeti ve Birleşmiş Milletler girmiş ve sorun çözülmüştü.

Venezuelalı askerlerin uygunsuz davranışları, Guaido’nun askerleri yüzüstü bırakması gibi konular ise yerel medyada zaman zaman gündeme getirilmişti.

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