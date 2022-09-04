Dünya Güçsüz bir Türkiye Suriye krizini atlatamazdı
ORTADOĞU

Güçsüz bir Türkiye Suriye krizini atlatamazdı

Toprakları üzerinde egemenliğini veya meşruiyetini sağlamada yetersiz kalan devletlere “kırılgan devlet” deniyor.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Güçsüz bir Türkiye Suriye krizini atlatamazdı
Suriye

Polis Akademisi tarafından hazırlanan çalışmada bu konuya yer verildi. Suriye örneğinin işlendiği çalışmada, ülkede sınır kontrolünün kaybedildiği, bu durumun da “kitlesel göç” ve “terör örgütleri dahil olmak üzere silahlı grupların sınırdan kolayca geçişine neden olduğu” belirtildi. Kırılgan devletlerin yalnız kendi ülkeleri için değil, sınır komşuları için de ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen çalışmada, kriz ve iç savaşın göçü tetiklediği vurgulandı. Ekonomisi zayıf olan küçük ülkelerin bu süreçte zorlandığına işaret edilirken, Türkiye’nin güçlü devlet yapısı ve ekonomik üstünlüğüyle bölgedeki diğer devletlere oranla daha hazırlıklı ve dirençli olduğunun altı çizildi. Türkiye’nin Suriye krizini kolayca atlattığı kaydedilen çalışmada, “Türkiye’nin kurumlarının kapasitesi, coğrafyası ve ekonomik gücü, krizin Lübnan gibi ülkelere göre daha kolay atlatılmasını sağlamıştır” ifadelerine yer verildi.

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