Dünya Gülerek uyuttum, sabah kalktığımda kıpırdamıyordu
ORTADOĞU

Gülerek uyuttum, sabah kalktığımda kıpırdamıyordu

Suriye rejiminin İdlib’in güneyine saldırıları nedeniyle Türkiye sınırının sıfır noktasındaki Atme Kampı’na yerleşen Rahin ailesinin 7 aylık bebeği Abdulvahip soğuktan donarak hayatını kaybetti

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atme Kampı’na yerleşen Rahin ailesinin 7 aylık bebeği Abdulvahip soğuktan donarak hayatını kaybetti.
Atme Kampı’na yerleşen Rahin ailesinin 7 aylık bebeği Abdulvahip soğuktan donarak hayatını kaybetti.

. İdlib’in güneyinde yaşayan 5 çocuklu Ahmet Abdulkadir ve Semiha Rahin çifti, rejimin yoğun bombardımanı nedeniyle 2 ay önce tüm eşyalarını bırakıp kaçarak çadır kurmak için güvenli bir yer aramaya başladı. Bir süre boş arazilerde derme çatma çadırlarda yaşayan aile, geçen ay Türkiye sınırının sıfır noktasındaki Atme Kampı’nda briketle örülen bir odaya yerleşti. Savaşın gölgesinde maddi zorluklar yaşayan aile, hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi bulduğu gecelerde sobasız şekilde kış mevsiminin çetin şartlarıyla karşı karşıya kaldı. Ailenin en küçük oğlu 7 aylık Abdulvahip Rahin battaniyeye sarılı olarak uyuduğu gece donarak hayatını kaybetti.

Abdulvahip Rahin

KOMŞULARIMIZ SOBA VERDİ

  • Bebeğin annesi Semiha Rahin, o geceyi şöyle anlattı: “Akşam uyumadan önce bebeğimin yemeğini yedirdim, oyun oynadık. Güldük, eğlendik sonra yatırdım. Sabah kalktığımda kıpırdamıyordu. Hastaneye götürdük. Doktorlar çocuğun 2 saat önce öldüğünü söylediler. Burada hava çok soğuk donuyoruz. Allah bize ve çocuklara yardım etsin. Hepimiz Allah’a emanetiz. Daha önce sobamız yoktu. Komşularımız yardım toplayarak bize verdi.”

Suriyeli babadan acı yakarış: Çocuklarım soğuktan ölmesin diye dileniyorum
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Suriyeli babadan acı yakarış: Çocuklarım soğuktan ölmesin diye dileniyorum
Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları sivilleri hedef almaya devam ederken, bölgeden ayrılan halk zorlu hayat şartlarında yaşam mücadelesi veriyor. Suriyeli bir babanın yürek sızlatan yakarışı ise bu yaşamı gözler önüne seriyor. Suriyeli baba, “Soba istiyoruz. Diyeceksin dileniyor, evet kardeşim dileniyorum çocuklarım soğuktan ölmesin diye dileniyorum, 60 yaşındaki hasta anam ölmesin diye dileniyorum. Varil bombaları altında ölmeyen çocuklarım, soğuktan donarak ölecek diye korkuyorum' dedi.
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