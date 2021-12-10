Gündeme gelmek için parayla kendisini dövdürtmüştü: ABD'li ünlü aktöre hapis cezası talebi
ABD'nin Chicago şehrinde 2019 yılında, eski Başkan Donald Trump sempatizanları tarafından ırkçı ve kimyasal saldırısına uğradığını iddia eden aktör Jussie Smollett, yargılandığı davada jüri tarafından suçlu bulundu. Adını daha fazla duyurabilmek adına kendisine saldırması için iki kardeşle anlaştığı ortaya çıkan Smolet hakkında üç yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Eski Empire dizisi oyunucusu 39 yaşındaki Smolett, yaklaşık 3 yıldır süren davada, nefret suçunun kurbanı olduğuna dair polise yanlış bildirimde bulunduğu için beş ayrı ağır suç ve uygunsuz davranıştan suçlu olduğuna hükmedildi.
Smollett'in avukatları ise jürinin kararını temyize götüreceklerini ve kazanacaklarına yüzde 100 emin olduklarını belirtti.
ÜÇ YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Kararın temyiz mahkemesinden dönmemesi durumunda Smollett, 25 bin dolar para ve üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya bulunuyor.
Smollett hakkında ayrıca, Chicago polisine yanlış ihbar nedeniyle 130 bin dolardan fazla masraf açmaktan tazminat davası bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
Siyahi ve eşcinsel olan aktör, 29 Ocak'ta Chicago’da bir metro istasyonunda Donald Trump destekçisi maskeli iki kişinin saldırısına uğradığı gerekçesiyle polise şikayette bulunmuştu.
REKLAM
Yapılan soruşturma sonucunda Chicago polisi, Smollett'in kendisine saldırmaları için iki kardeşe 3 bin 500'er dolar para ödediği ve kariyerinde sempati toplamak için "sahte bir saldırı" düzenlettiğini ortaya çıkardıklarını açıklamıştı.