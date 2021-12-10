Dünya Gündeme gelmek için parayla kendisini dövdürtmüştü ABDli ünlü aktöre hapis cezası talebi
AMERİKA

Gündeme gelmek için parayla kendisini dövdürtmüştü: ABD'li ünlü aktöre hapis cezası talebi

ABD'nin Chicago şehrinde 2019 yılında, eski Başkan Donald Trump sempatizanları tarafından ırkçı ve kimyasal saldırısına uğradığını iddia eden aktör Jussie Smollett, yargılandığı davada jüri tarafından suçlu bulundu. Adını daha fazla duyurabilmek adına kendisine saldırması için iki kardeşle anlaştığı ortaya çıkan Smolet hakkında üç yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Gündeme gelmek için parayla kendisini dövdürtmüştü: ABDli ünlü aktör Jussie Smollett için hapis cezası talebi
Jussie Smollett

Eski Empire dizisi oyunucusu 39 yaşındaki Smolett, yaklaşık 3 yıldır süren davada, nefret suçunun kurbanı olduğuna dair polise yanlış bildirimde bulunduğu için beş ayrı ağır suç ve uygunsuz davranıştan suçlu olduğuna hükmedildi.

Smollett'in avukatları ise jürinin kararını temyize götüreceklerini ve kazanacaklarına yüzde 100 emin olduklarını belirtti.

ÜÇ YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Kararın temyiz mahkemesinden dönmemesi durumunda Smollett, 25 bin dolar para ve üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya bulunuyor.

Smollett hakkında ayrıca, Chicago polisine yanlış ihbar nedeniyle 130 bin dolardan fazla masraf açmaktan tazminat davası bulunuyor.

'Tarzan' rolüyle tanınan ünlü oyuncu Joe Lara uçak kazasında hayatını kaybetti
DÜNYA
'Tarzan' rolüyle tanınan ünlü oyuncu Joe Lara uçak kazasında hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Siyahi ve eşcinsel olan aktör, 29 Ocak'ta Chicago’da bir metro istasyonunda Donald Trump destekçisi maskeli iki kişinin saldırısına uğradığı gerekçesiyle polise şikayette bulunmuştu.

Yapılan soruşturma sonucunda Chicago polisi, Smollett'in kendisine saldırmaları için iki kardeşe 3 bin 500'er dolar para ödediği ve kariyerinde sempati toplamak için "sahte bir saldırı" düzenlettiğini ortaya çıkardıklarını açıklamıştı.

​Film setinde korkunç olay: ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdü
FOTOĞRAF 12
Title
Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. <br><br><br><br>
Title
<br>Baldwin filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.
Title
Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.<br>
Title
The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete, Baldwin'in polis sorgusu sonrası görüntüsünü yayınladı.
Title
<br>Baldwin'in perişan halde olduğunu gösteren karelere yer veren gazete, Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmediğini belirtti.
Title
<br>Baldwin, olay sonrası ağlarken böyle görüntülendi.<br><br>
Title
Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. <br><br>
Title
Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyurdu. <br><br>
Title
Baldwin, kazadan saatler önce setten bu paylaşımı yapmıştı.<br>
Title
Olay sonrası, çekimlerin yapıldığı ve kazanın meydana geldiği kilise, polis tarafından çembere alındı.<br><br>
Title
Title
​Film setinde korkunç olay: ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdü
Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında polisin ifadesine göre 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz anda çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi. Baldwin'in polis sorgusundan sonra perişan halde olduğunu gösteren fotoğrafları yayınlandı.
İzmirde değişmeyen manzara

İzmir'de değişmeyen manzara

​Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.
İstanbulda feci kaza

İstanbul'da feci kaza

​Babasının ekmek teknesi mezar oldu.
Ankarada feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı

​Tüketici dernekleri stokçuluğa karşı fiyat etiketli ambalaj uygulamasını öneriyor.

​İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye'ye sipariş yağıyor.

SP'den ​Türkiye açıklaması: Büyüme tahminini % 8,6'dan % 9,8'e yükseltti.

​Meclis'e sunulacak yeni yargı paketinde “kadına şiddet” konusu da yer alacak.

BM, kaliteli kriminal inceleme faaliyetleri için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığıyla mücadeleye dikkat çekti.

​Donald Trump eski dostuna ateş püskürüyor.

​Şehit annesi Dilber Kılavuz evladına son kez veda etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.