Gündeme gelmek için parayla kendisini dövdürtmüştü: ABD'li ünlü aktöre hapis cezası talebi

Eski Empire dizisi oyunucusu 39 yaşındaki Smolett, yaklaşık 3 yıldır süren davada, nefret suçunun kurbanı olduğuna dair polise yanlış bildirimde bulunduğu için beş ayrı ağır suç ve uygunsuz davranıştan suçlu olduğuna hükmedildi.

Smollett'in avukatları ise jürinin kararını temyize götüreceklerini ve kazanacaklarına yüzde 100 emin olduklarını belirtti.

ÜÇ YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Kararın temyiz mahkemesinden dönmemesi durumunda Smollett, 25 bin dolar para ve üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya bulunuyor.

Smollett hakkında ayrıca, Chicago polisine yanlış ihbar nedeniyle 130 bin dolardan fazla masraf açmaktan tazminat davası bulunuyor.

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NE OLMUŞTU?

Siyahi ve eşcinsel olan aktör, 29 Ocak'ta Chicago’da bir metro istasyonunda Donald Trump destekçisi maskeli iki kişinin saldırısına uğradığı gerekçesiyle polise şikayette bulunmuştu.

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Yapılan soruşturma sonucunda Chicago polisi, Smollett'in kendisine saldırmaları için iki kardeşe 3 bin 500'er dolar para ödediği ve kariyerinde sempati toplamak için "sahte bir saldırı" düzenlettiğini ortaya çıkardıklarını açıklamıştı.