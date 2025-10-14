Yeni Şafak
Güney Afrika İsrail aleyhindeki soykırım davasını geri çekmeyecek

Güney Afrika İsrail aleyhindeki soykırım davasını geri çekmeyecek

23:2914/10/2025, Salı
IHA
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in aleyhine açtıkları davadan ateşkese rağmen geri çekilmeyeceklerini açıkladı. Ramaphosa, "Uluslararası Adalet Divanı’nın delillerin sunulması ve incelenmesi için bir tarih belirlemesinden sonra, önümüzdeki yılın ocak ayına kadar bunu yapmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtıkları soykırım davasını varılan ateşkes anlaşmasına rağmen geri çekmeyeceklerini açıkladı.


Güney Afrika, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail aleyhindeki soykırım davasını geri çekmeyecek. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail aleyhinde Adalet Divanı’nda (UAD) açtıkları soykırım davasını varılan ateşkes anlaşmasına rağmen geri çekmeyeceklerini açıkladı.


Ramaphosa, anlaşmanın davaya hiçbir etkisi olmayacağını belirterek,
"Dediğim gibi, dava devam ediyor ve şimdi İsrail’in mahkemeye sunduğumuz dilekçelere cevap vermesi gereken aşamaya gelindi. Uluslararası Adalet Divanı’nın delillerin sunulması ve incelenmesi için bir tarih belirlemesinden sonra, önümüzdeki yılın ocak ayına kadar bunu yapmak zorundalar"
dedi.

Güney Afrika tarafından 29 Aralık 2023’te BM’nin en üst düzey yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail aleyhinde soykırım davasına, Türkiye, Mısır, Kolombiya, İrlanda ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke dahil olmuştu.




