Güney Afrika İsrail aleyhindeki soykırım davasını geri çekmeyecek

"Dediğim gibi, dava devam ediyor ve şimdi İsrail’in mahkemeye sunduğumuz dilekçelere cevap vermesi gereken aşamaya gelindi. Uluslararası Adalet Divanı’nın delillerin sunulması ve incelenmesi için bir tarih belirlemesinden sonra, önümüzdeki yılın ocak ayına kadar bunu yapmak zorundalar"