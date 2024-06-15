Güney Afrika'da Cyril Ramaphosa yeniden cumhurbaşkanı

G7 Zirvesi'nin ikinci gününde, ev sahibi İtalya'nın davetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile diğer liderler, Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılacak.