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Dünya Güney Afrikada koronavirüs sebebiyle 2 bin 280 mahkum serbest bırakıldı
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Güney Afrika'da koronavirüs sebebiyle 2 bin 280 mahkum serbest bırakıldı

Güney Afrika hükümeti, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kapasitesinin üzerine çıkan hapishanelerde son bir ayda 2 bin 280 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu. Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vaka sayısı 58 bini aşarken, 1210 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 33 binden fazla kişi de iyileşti.

Haber Merkezi AA
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, mahkumların salınıvereceklerini duyurmuştu.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, mahkumların salınıvereceklerini duyurmuştu.

Güney Afrika hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kapasitesinin üzerine çıkan hapishanelerde son bir ayda 2 bin 280 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

Güney Afrika İslah Merkezi Sözcüsü Singabakho Nxumalo, yaptığı açıklamada, cezaevlerinde normal kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğunu belirtti.

Nxumalo, Kovid-19 döneminde cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için son 30 günde 2 bin 280 mahkumun salıverildiğini kaydetti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, mayıs ayında Kovid-19 ile mücadele kapsamında kapasitesinin üzerine çıkan hapishanelerde 19 bin mahkuma af çıkarılacağını açıklamıştı.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vaka sayısı 58 bini aşarken, 1210 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 33 binden fazla kişi de iyileşti.

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