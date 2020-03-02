Güney Afrika'da otobüs devrildi: 25 ölü, 65 yaralı

Güney Afrika'nın Doğu Cape bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.
Butterworth Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Unathi Binqose, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Cebe kentinden Butterworth kentine giden otobüsün, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandığı bilgisini paylaştı.
- Binqose, "Kazada 25 kişi hayatını kaybetti ve 65 kişi yaralandı. Otobüste bulunan yolcuların çoğu yaşlıydı." dedi.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Binqose, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirdi. Binqose, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.