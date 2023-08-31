Güney Afrika'da yangın faciası: Çok katlı binada 63 kişi can verdi

Son 3 yılda 8. darbenin gerçekleştiği Afrika'da Fransa destekli yönetimler bir bir devriliyor. Gabon'da 55 yıldır iktidarda olan ve Fransa'ya yakınlığıyla bilinen Bongo ailesi askeri yönetim tarafından yönetimden uzaklaştırıldı. Cunta yönetimi ilk iş olarak Fransız askerlerinin ülkeden çıkarılacağını duyurdu. Öte yandan Gabon’da askeri yönetimi destekleyen bir grup, başkent Libervil sokaklarına çıkarak kutlama yaptı.