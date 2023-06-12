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Dünya

Güney Afrikalı jeolog Gauteng depreminin Türkiye'dekilerle bağlantılı olabileceğini belirtti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dün meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin, Türkiye'de 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Güney Afrikalı jeolog, "Yer kabuğundaki plakaların hareket ettiğini hatırlamak zorundayız. Bence bu deprem büyük olasılıkla Türkiye'deki çok ciddi depremlerle alakalı. Afrika plakası, o plakayla ilişkili ve de muhtemelen o plaka yüzünden şimdi bir parça tepki verdi." ifadelerini kullandı.

13:41 . 12/06/2023 Monday
AA
Kahramanmaraş depremi / Gauteng depremi

Kahramanmaraş depremi / Gauteng depremi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dün meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin, Türkiye'de 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.


Güney Afrikalı jeolog Dr. Gideon Groenewald, SABC televizyonuna yaptığı değerlendirmede, Johannesburg şehrinde bu tür bir depremin son 6 yıl içinde ilk kez yaşandığını söyledi.


Groenewald,
"Yer kabuğundaki plakaların hareket ettiğini hatırlamak zorundayız. Bence bu deprem büyük olasılıkla Türkiye'deki çok ciddi depremlerle alakalı. Afrika plakası, o plakayla ilişkili ve de muhtemelen o plaka yüzünden şimdi bir parça tepki verdi."
ifadelerini kullandı.

Gauteng eyaletinde dün 5,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Türkiye saatiyle gece 03.00 sıralarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Alberton kenti olduğunu duyurmuştu.


Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmamıştı.


Kahramanmaraş depremi

Gauteng depremi



#Güney Afrika
#Deprem
#Kahramanmaraş
#Johannesburg
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