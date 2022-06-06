Dünya Güney Afrikalılar İngiltere uçuşunda dil sınavı testine tepki gösterdi
AFRİKA

Güney Afrikalılar İngiltere uçuşunda dil sınavı testine tepki gösterdi

İrlandalı uçak şirketi İngiltere uçuşunda Güney Afrikalı yolcuları Afrikaans dilinde bir teste tabi tuttu fakat azınlığın konuştuğu bu dili konuşamayan insanlar şirketi test yaptırdığı için ayrımcı olarak nitelendirerek kınadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güney Afrikalılar İngiltere uçuşunda dil sınavı testine tepki gösterdi
Ryanair testini eleştirenler, Güney Afrika'nın Afrikaanca dışında 10 resmi dili daha olduğuna dikkat çekiyor

Güney Afrika'nın 11 resmi dili var ve birçoğu, beyaz azınlık yönetimi sırasında dayatılan bir dil olan Afrikaanca'yı anlayamadıklarını söylüyor fakat uçak şirketi Ryanair, sahte Güney Afrika pasaportlarıyla seyahat edenleri ayıkladığını söyleyerek uçuş sırasında yolcuların dil testine tabi tutulacağını söyledi.

Yapılan açıklamada, "Sahte Güney Afrika pasaportlarının yaygınlığı nedeniyle, İngiltere'ye seyahat eden yolcuların Afrikaanca dilinde yayınlanan basit bir anketi doldurmalarını istiyoruz." denildi.

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Havayolu, "Bu anketi dolduramazlarsa, seyahatleri reddedilecek ve tam bir geri ödeme yapılacak." dedi. İnternette bir kişi Ryanair'in politikasını " saçmalık" olarak nitelendirdi.

2011 nüfus sayımına göre, Güney Afrikalıların yalnızca yaklaşık yüzde 13'ü ilk dil olarak Afrikaanca konuşuyor. BBC, Ryanair'e neden sınavın diğer Güney Afrika dilleri yerine Afrikaans dilinde yapılmasını istediklerini sordu ancak cevap vermediler.

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Güney Afrika Afrikaans Dil Kurulu başkanı Conrad Steenkamp, bunu "saçma" olarak nitelendirdi ve Afrikaan dilinin imajını iyileştirme girişimlerini engellediğini belirtti.

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