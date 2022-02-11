Güney Kıbrıs'ta yeni provokasyon: Papazlara askeri eğitim verdiler

Yunanistan ile birlikte Doğu Akdeniz’de gerilim üreten ülkelerden biri olan Güney Kıbrıs’ta yeni bir skandal ortaya çıktı. KKTC’ye yönelik provokatif adımlarına son vermeyen Rum yönetiminin son olarak papazları silahlandırdığı ve askeri eğitim verdiği ortaya çıktı.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre Rum Ulusal Muhafız güçlerinin, Güney Kıbrıs’ta ortodoks papazlara, tabanca, otomatik ve ağır silahlarla askeri eğitim verdiği belirtildi.

Yayınlanan kayıtlarda, Ortodoks papazlardan birinin, askeri araç üzerinden ağır makinalı silahla atış talimi yaptığı görülüyor. Atış eğitiminde başarılı olan papazlar tatbikat sahasına yakın bölgede bulunan bir kilisede de ödül verildiği belirtildi.

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Görüntüler, Rumların Kıbrıs’ta Türkleri hedef alan saldırgan ve tacizkar politikalarından vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koydu.

DÜNYA Güney Kıbrıs'ta yeni provokasyon: Cami duvarına Yunanistan bayrağı çizildi