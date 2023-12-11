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Dünya

Güney Kore açıklarında, ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü

ABD'ye ait F-16 savaş uçağının rutin eğitim sırasında Güney Kore'nin batısındaki Sarı Deniz'e düştüğü açıklandı.

10:13 - 11/12/2023 Pazartesi
AA
F-16 savaş uçağı
F-16 savaş uçağı

ABD Hava Kuvvetleri, Sarı Deniz'e düşen savaş uçağına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD ve Güney Kore Hava Kuvvetlerinin ortak kullandıkları üsten rutin eğitim için havalanan F-16 savaş uçağı pilotunun, uçuş sırasında sebebini belirtmeden acil durum gerekçesiyle uçaktan kendini fırlattığı kaydedildi.

Güney Kore Donanması tarafından kurtarılan pilotun bilincinin açık, sağlık durumunun stabil olduğu belirtilen açıklamada, pilotun Güney Kore'nin güneybatısındaki liman şehri Gunsan yakınlarında bulunan Kunsan Hava Üssü'ne götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

#ABD
#Güney Kore
#Sarı Deniz
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