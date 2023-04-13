|
Reklam
Reklam
Dünya

Güney Kore gençlerin sosyalleşmesi için 490 dolar harçlık

Güney Kore'de hükümet, sosyal yaşamdan kopuk bir hayat süren gençlere 650 bin won (490 dolar) harçlık verecek.

15:18 . 13/04/2023 Perşembe
Diğer
Arşiv

Arşiv

Japonya'da kurulan 'Yalnızlık Bakanlığı'nın ardından Güney Kore'den dünya basınına yansıyan bir uygulama görenleri şaşırttı. Buna göre; ülkede sosyal hayattan kopuk yaşayan gençlere maddi destek sağlanacak.

Gençlere sosyalleşmeleri için maddi destek sağlanacak

Gençlerin evden çıkmaları için aylık 650 bin won (490 dolar) harçlık verilecek. Kabul edilen düzenleme 9 ve 24 yaş aralığında ve ciddi boyutta sosyal sorunlar yaşayan gençler için geçerli olacak. Öte yandan The Guardian'da yer alan habere göre uygulama aynı zamanda eğitim, iş ve sağlık desteği de sunuyor.

Dezavantajlı bölgelerde yaşayanlar kendini sosyal hayattan dışlıyor

Güney Kore hükümeti tarafından konuyla ilgili bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlerin yüzde 40'ı ergenlik döneminde kendilerini sosyal hayattan dışlıyor.



#Güney Kore
#Japonya
#The Guardian
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.