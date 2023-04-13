Güney Kore gençlerin sosyalleşmesi için 490 dolar harçlık

Japonya'da kurulan 'Yalnızlık Bakanlığı'nın ardından Güney Kore'den dünya basınına yansıyan bir uygulama görenleri şaşırttı. Buna göre; ülkede sosyal hayattan kopuk yaşayan gençlere maddi destek sağlanacak.

Gençlerin evden çıkmaları için aylık 650 bin won (490 dolar) harçlık verilecek. Kabul edilen düzenleme 9 ve 24 yaş aralığında ve ciddi boyutta sosyal sorunlar yaşayan gençler için geçerli olacak. Öte yandan The Guardian'da yer alan habere göre uygulama aynı zamanda eğitim, iş ve sağlık desteği de sunuyor.