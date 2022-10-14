Dünya Güney Kore Kuzey kısa menzilli balistik füze fırlattı ve 170 topçu ateşi açtı
ASYA

Güney Kore: Kuzey kısa menzilli balistik füze fırlattı ve 170 topçu ateşi açtı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne kısa menzilli balistik füze fırlattığını ve deniz tampon bölgelerine 170'e yakın topçu ateşi açtığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Güney Kore: Kuzey kısa menzilli balistik füze fırlattı ve 170 topçu ateşi açtı
Foto/arşiv

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey'in hamlesi, Güney Kore hava sahasının 25 kilometre kuzeyinde Kuzey Kore Hava Kuvvetlerine ait 10 savaş uçağının tespit edilmesinin ardından geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bugün saat 01.49'da Pyongyang'daki Sunan bölgesinden Doğu Denizi'ne SRBM fırlatıldığını tespit edildiğini ve füzenin yaklaşık 6 machlık azami hızda ve 50 kilometre irtifada yaklaşık 700 kilometre uçtuğunu bildirdi.

Kuzey Kore uçaklarına 12 "F-35A" savaş uçağıyla karşılık verildiği aktarıldı.

Kuzey Kore bir füze daha fırlattı sınırda savaş uçakları havalandı
FOTOĞRAF 13
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Kuzey Kore, balistik füze testlerine devam ediyor.
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üney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang’daki Sunan bölgesinden yerel saatle 01.49’da Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli balistik füze (SRBM) fırlattığı aktarıldı.
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Açıklamada, “Ordumuz ABD ile yakın işbirliği içinde tam bir hazırlık duruşunu sürdürüyor\" denildi.
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Fırlatma öncesinde Kuzey Kore’ye ait 10 savaş uçağının Güney Kore sınırına yakın bir bölgede uçuş yapmış, Güney Kore buna karşılık olarak savaş uçaklarını havalandırmıştı.
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Genelkurmay Başkanlığı, Güney Kore hava kuvvetlerinin F-35A da dahil olmak üzere üstün hava kuvvetleriyle bir acil durum sortisi yürüttüğünü ve bir Kuzey Kore askeri uçağının uçuşuna karşılık gelen orantılı bir yanıt manevrası gerçekleştirildiğini belirtti.<br>
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Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore ordusunun Güney Kore tarafından yapılan topçu ateşinden sonra \"güçlü askeri önlemler\" aldığını aktardı.
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Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Kuzey Kore'nin, dün gece yerel saatle 01.47'de Japon Denizi yönüne füze fırlattığını açıkladı.
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Bakan Hamada, 50 kilometre irtifayı yakalayan füzenin yaklaşık 650 kilometre seyrederek ulusal münhasır ekonomik bölgenin dışına düştüğü kaydetti.
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Füzenin, düzensiz yörüngede yol aldığını kaydeden Hamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlatmasının tamamıyla kabul edilemez olduğunu söyledi.
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Hamada, bu olay nedeniyle Pyongyang'a protesto notası verildiğini belirtti.
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Hamada, \"Kuzey Kore'nin denemelerine tahammül edilemez ve füze teknolojisindeki önemli gelişimi göz ardı edilemez. Kuzey Kore'nin askeri hareketlerini analiz etmek için ABD ile yakın çalışmayı sürdüreceğiz.\" dedi.
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Denemeyi kınayan ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore ile \"ciddi diyalog arayışının\" sürdürüleceğini ancak Pyongyang'ın \"angajmanı reddettiğini\" kaydetti.
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Fırlatma öncesinde, Kuzey Kore Hava Kuvvetlerinin 10'dan fazla savaş uçağının Güney Kore hava sahasının 25 kilometre kuzeyinde uçması dikkati çekti.<br><br>Kuzey Kore, yerel saatle 01.00 sularında da Kore Yarımadası ile Çin anakarası arasındaki Sarı Deniz'e 130'a yakın topçu atışı gerçekleştirdi.<br><br>Pyongyang yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 2022 başından bu yana farklı menzillerde 30'a yakın füze denemesi yaptı.
Kuzey Kore bir füze daha fırlattı sınırda savaş uçakları havalandı
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli balistik füze (SRBM) fırlattığını açıkladı. Japon hükümeti ise Kuzey Kore'nin, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) balistik füze fırlatmasını, "kabul edilemez" olarak niteledi.

Öte yandan, Kuzey'in Hwanghae eyaletinden Sarı Deniz'e saat 01.20 ile 01.25 arasında yaklaşık 130 topçu ateşi, Gangwon'dan ise Doğu Denizi'ne saat 02.57 ile 03.07 arasında yaklaşık 40 topçu ateşi açtığı tespit edildi.

Top mermilerinin, iki Kore'nin 19 Eylül 2018'de imzaladığı askeri gerilimi azaltma anlaşması kapsamında belirlenen fiili Kore deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki doğu ve batı "tampon bölgelerine" düştüğü belirtildi.

Son 2 haftada 8. füze atışını yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

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ABD 5 YILDIR İLK KEZ TATBİKAT DÜZENLEDİ

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan, ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore, 6 Ekim'de Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi'nin bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

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